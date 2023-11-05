Капитан Эвертона громко высказался о Миколенко

Капитан "Эвертона" Джеймс Тарковски. Фото: REUTERS/Peter Powell

В одиннадцатом туре Английской премьер-лиги "Эвертон" Виталия Миколенко сыграл вничью с "Брайтоном". Единственный гол своей команды забил украинец.

После матча игру украинца оценил капитан клуба Джеймс Тарковски, слова которого приводит сайт "Эвертона".

Читайте также:

Отметим, что Миколенко, который начинал сезон на скамейке запасных, на текущий момент считается железным игроком основного состава и провел десять матчей.

Миколенко был лучшим игроком матча с "Брайтоном"

По словам Тарковски, в последних матчах Миколенко показал невероятную форму и был одним из лучших в команде.

"Да, я рад за него. В последнее время он был невероятным. Он противостоял хорошим футболистам, и, если честно, он был одним из наших лучших игроков, поэтому он заслуживал этот гол", — сказал Тарковски.

Капитан отметил, что Миколенко было еще больше приятно тем фактом, что он забил правой ногой.

"Ему было приятно. Он не очень часто наносит удары правой ногой, но это был хороший гол", — отметил Тарковски.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".

Гол Михаила Мудрика получил признание в Англии.

Шовковский возглавил киевское "Динамо" — на каких условиях.