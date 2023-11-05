Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Капитан Эвертона громко высказался о Миколенко arrow

Капитан Эвертона громко высказался о Миколенко

5 ноября 2023 15:26
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Капитан Эвертона громко высказался о Миколенко
Капитан "Эвертона" Джеймс Тарковски. Фото: REUTERS/Peter Powell
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В одиннадцатом туре Английской премьер-лиги "Эвертон" Виталия Миколенко сыграл вничью с "Брайтоном". Единственный гол своей команды забил украинец.

После матча игру украинца оценил капитан клуба Джеймс Тарковски, слова которого приводит сайт "Эвертона".

Читайте также:

Отметим, что Миколенко, который начинал сезон на скамейке запасных, на текущий момент считается железным игроком основного состава и провел десять матчей.

Миколенко был лучшим игроком матча с "Брайтоном"

По словам Тарковски, в последних матчах Миколенко показал невероятную форму и был одним из лучших в команде.

"Да, я рад за него. В последнее время он был невероятным. Он противостоял хорошим футболистам, и, если честно, он был одним из наших лучших игроков, поэтому он заслуживал этот гол", — сказал Тарковски.

Капитан отметил, что Миколенко было еще больше приятно тем фактом, что он забил правой ногой.

"Ему было приятно. Он не очень часто наносит удары правой ногой, но это был хороший гол", — отметил Тарковски.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".

Гол Михаила Мудрика получил признание в Англии.

Шовковский возглавил киевское "Динамо" — на каких условиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме