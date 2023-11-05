Цыганков остался шокирован голом Миколенко — в чем же дело

Гол Миколенко — через доли секунды мяч влетит в ворота. Фото: Reuters/Ed Sykes

После матча "Эвертона" против "Брайтона" (1:1) вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков остался шокирован голом левого защитника "ирисок" Виталия Миколенко. Его беспокоил факт того, как именно забил бывший одноклубник по "Динамо".

Свой комментарий Цыганков оставил на странице Instagram Миколенко.

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Отметим, что Миколенко забил свой второй гол за "Эвертон". Всего защитник провел за клуб 61 матч с момента перехода.

Непонимание Цыганкова по поводу гола Миколенко

Цыганков пришел в комментарии и не мог поверить, что Миколенко забил правой ногой.

"Правая нога? 🤯", — спросил Цыганков.

Миколенко ответил только веселыми смайликами:

😂😂😂😂

В комментариях много людей акцентировали внимание на том, что у Миколенко правая нога оказалась нужна не только для ходьбы.

Комментарии Цыганкова и Миколенко. Фото: скриншот

Отметим, что в этот же день Цыганков своим голом после передачи Артема Довбика принес "Жироне" победу над "Осасуной" в чемпионате Испании.

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