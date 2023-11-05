Циганков залишився шокований голом Миколенка — у чому справа

Гол Миколенко — за мілісекунди м'яч влетить у ворота. Фото: Reuters/Ed Sykes

Після матчу "Евертона" проти "Брайтона" (1:1) вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков залишився шокований голом лівого захисника "ірисок" Віталія Миколенка. Його турбував факт того, як саме забив колишній одноклубник по "Динамо".

Свій коментар Циганков залишив на сторінці Instagram Миколенка.

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Зазначимо, що Миколенко забив свій другий гол за "Евертон". Загалом захисник провів за клуб 61 матч із моменту переходу.

Нерозуміння Циганкова з приводу гола Миколенка

Циганков прийшов у коментарі та не міг повірити, що Миколенко забив правою ногою.

"Права нога? 🤯", — запитав Циганков.

Миколенко відповів лише веселими смайликами:

😂😂😂😂

У коментарях багато людей наголосили на тому, що у Миколенка права нога виявилася потрібна не тільки для ходьби.

Коментарі Циганкова та Миколенко. Фото: скріншот

Зазначимо, що цього ж дня Циганков своїм голом після передачі Артема Довбика приніс "Жироні" перемогу над "Осасуною" у чемпіонаті Іспанії.

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