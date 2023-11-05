Капітан Евертона голосно висловився про Миколенка

Капітан "Евертона" Джеймс Тарковські. Фото: REUTERS/Peter Powell

В одинадцятому турі Англійської прем'єр-ліги "Евертон" Віталія Миколенка зіграв унічию з "Брайтоном". Єдиний гол своєї команди забив українець.

Після матчу гру українця оцінив капітан клубу Джеймс Тарковські, слова якого наводить сайт "Евертона".

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Зазначимо, що Миколенко, який розпочинав сезон на лаві запасних, на цю мить вважається залізним гравцем основного складу та провів десять матчів.

Миколенко був найкращим гравцем матчу з "Брайтоном"

За словами Тарковські, в останніх матчах Миколенко показав неймовірну форму і був одним із найкращих у команді.

"Так, я радий за нього. Останнім часом він був неймовірним. Він протистояв хорошим футболістам, і, якщо чесно, він був одним із наших найкращих гравців, тому він заслуговував на цей гол", — сказав Тарковські.

Капітан зазначив, що Миколенко було ще приємніше тим фактом, що він забив правою ногою.

"Йому було приємно. Він не дуже часто завдає ударів правою ногою, але це був хороший гол", — зазначив Тарковські.

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