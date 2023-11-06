Караваєв розповів, як Динамо відреагувало на призначення нового капітана
Футболіст київського "Динамо" Олександр Караваєв розповів, чому його команда програла "Шахтарю" у матчі 13-го туру Прем'єр-ліги. Захисник пообіцяв, що "біло-сині" реабілітуються перед уболівальниками.
Караваєв пояснив, як команда відреагувала на те, що Бражко став капітаном у дербі, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Один із центральних поєдинків сезону у чемпіонаті України завершився мінімальною виїзною перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Олександр Зубков.
"Динамо" грало активніше в першому таймі, створило низку моментів біля воріт Дмитра Різника і після перерви, проте "біло-синім" не вдалося забити в останньому матчі під керівництвом Мірчі Луческу.
Караваєв запевнив, що у гравців "Динамо" не було проблем із мотивацією напередодні матчу із "Шахтарем". Кияни володіли ініціативою та не сумнівалися у власних силах, але команду підвела реалізація. Проте футболісти столичного клубу готові реабілітуватися в очах уболівальників уже у найближчих поєдинках.
Капітанська пов'язка у Бражка
На матч із "Шахтарем" киян вивів на поле з капітанською пов'язкою 21-річний півзахисник Володимир Бражко. Віталій Буяльський пропустив гру через травму. Караваєв розповів, що про це рішення тренерський штаб повідомив гравців заздалегідь.
"Всі хлопці його підтримали — це позитивний момент для Браги, для нього ця подія буде ще більшим стимулом, адже він отримав капітанську пов'язку в такому молодому віці й ще в такому важливому матчі. Він добре впорався з усім, тому молодець", — розповів Олександр. Караваєв.
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