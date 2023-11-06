У чемпіонаті України футболіст ударив суддю і не шкодує про це — відео

Бійка в матчі "Гірник-Спорт" — "Діназ". Фото: скриншот

У 15-му турі Першої ліги України у матчі між "Гірником-Спорт" та вишгородським "Діназом" стався скандальний епізод. Суддя вилучив із поля футболіста гостей В'ячеслава Шевченка.

Отримавши червону картку, гравець ударив суддю головою, повідомив портал "Український футбол".

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Що трапилося на полі

На 64-й хвилині матчу суддя зафіксував фол на фланзі. Потім арбітр різко розвернувся, почувши крик Шевченка й показав йому червону картку. Гравець підбіг до судді і вдарив його головою в груди.

Зазначимо, що на момент вилучення "Гірник-Спорт" вів з рахунком 1:0, а після нього ще раз відзначився у воротах "Діназа".

Думка видаленого Шевченка

За словами Шевченка, він у цій ситуації шкодує лише про те, що не вдарив сильніше, щоб суддя краще запам'ятав.

Гравець упевнений, що суддя знущався з його команди.

"Це все сталося, звичайно, через упереджене суддівство. Я просто не міг на це дивитися — як молодих хлопців, які тільки починають грати у футбол, якийсь зі свистком просто "вбиває" і знущається з них.

У цій ситуації я шкодую лише про одне — що не влупив сильніше, щоб він добре запам'ятав, що не можна так судити", — сказав Шевченко.

Також футболіст зазначив, що суддя протягом матчу шукав момент, щоб його видалити.

"Спочатку він показав мені жовту картку, коли я йому сказав: "Давай, будь уважніше!" І вдруге я метрів за 20 від нього просто прокоментував його дії: "Скільки вже можна свистіти?" Арбітр просто шукав момент, щоб видалити мене. Після червоної картки нізащо у мене просто не витримали нерви", — зазначив футболіст.

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