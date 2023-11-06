В чемпионате Украины футболист ударил судью и не сожалеет об этом — видео

Драка в матче "Горняк-Спорт" — "Диназ". Фото: скриншот

В 15-м туре Первой лиги Украины в матче между "Горняком-Спорт" и вышгородским "Диназом" произошел скандальный эпизод. Судья удалил с поля футболиста гостей Вячеслава Шевченко.

Получив красную карточку, игрок ударил судью головой, сообщил портал "Украинский футбол".

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Что случилось на поле

На 64-й минуте матча судья зафиксировал фол на фланге. Затем арбитр резко развернулся, услышав крик Шевченко, и показал ему красную карточку. Игрок подбежал к судье и ударил его головой в грудь.

Отметим, что на момент удаления "Горняк-Спорт" вел со счетом 1:0, а после него еще раз отметился в воротах "Диназа".

Мнение удаленного Шевченко

По словам Шевченко, он в этой ситуации жалеет только о том, что не ударил сильнее, чтобы судья лучше запомнил.

Игрок уверен, что судья издевался над его командой.

"Это все произошло, конечно, из-за предвзятого судейства. Я просто не мог на это смотреть — как молодых ребят, которые только начинают играть в футбол, какой-то со свистком просто "убивает", и издевается над ними.

В этой ситуации я жалею лишь об одном — что не влупил сильнее, чтобы он хорошо запомнил, что нельзя так судить", — сказал Шевченко.

Также футболист отметил, что судья в течение матча искал момент, чтобы удалить его.

"Сначала он показал мне желтую карточку, когда я ему сказал: "Давай, будь внимательнее!" И второй раз я метров за 20 от него просто прокомментировал его действия: "Сколько уже можно свистеть?" Арбитр просто искал момент, чтобы удалить меня. После красной карточки ни за что у меня просто не выдержали нервы", — отметил футболист.

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