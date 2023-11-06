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Клуби УПЛ вшанували пам'ять трагічно загиблих артилеристів 128-ї бригади

6 листопада 2023 06:15
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Агабекян Карен
редактор
Клуби УПЛ вшанували пам'ять трагічно загиблих артилеристів 128-ї бригади
Гравці "Ворскли" та "Минаю". Фото: "Минай"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 13-го туру чемпіонату України з футболу закарпатський "Минай" приймав полтавську "Ворсклу". Матч завершився нічиєю 0:0.

Окрім гри, запам'ятався передматчевий перфоманс від команд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Трагедія 128-ї бригади

Перед грою команди з великим плакатом вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців 128 закарпатської окремої гірничо-штурмової бригади Збройних сил України.

Українські військовослужбовці загинули за 30 км від фронту, коли вони стали в стрій для нагородження на честь "Дня артилериста", який в Україні святкується 3 листопада.

Наразі ведеться розслідування, яке має визначити винних у трагічній загибелі військових та цивільних від удару ракети.

У Закарпатській області, де грали "Минай" та "Ворскла", з 6 листопада оголошено триденну жалобу.

Положення "Минаю" та "Ворскли"

Зазначимо, що після 13 турів "Минай" та "Ворскла" перебувають у другій половині турнірної таблиці.

Якщо полтавці наразі займають 10-те місце, то команда із Закарпаття йде на останній 16-й позиції, не вигравши жодного матчу в сезоні.

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