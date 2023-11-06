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Клубы УПЛ почтили память трагически погибших артиллеристов 128-й бригады

6 ноября 2023 06:15
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Агабекян Карен
редактор
Клубы УПЛ почтили память трагически погибших артиллеристов 128-й бригады
Игроки "Ворсклы" и "Миная". Фото: "Минай"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу закарпатский "Минай" принимал полтавскую "Ворсклу". Матч завершился ничьей 0:0.

Кроме игры запомнился предматчевый перфоманс от команд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Трагедия 128-й бригады

Перед игрой команды с большим плакатом почтили память погибших военнослужащих 128-й закарпатской отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Украинские военнослужащие погибли в 30 км от фронта, когда их выстроили для награждения в честь "Дня артиллериста", который в Украине празднуется 3 ноября.

На текущий момент ведется расследование, которое должно определить виновных в трагической гибели военных и гражданских от удара ракеты.

В Закарпатской области, где играли "Минай" и "Ворскла", с 6 ноября объявлен трехдневный траур.

Положение "Миная" и "Ворсклы"

Отметим, что после 13 туров "Минай" и "Ворскла" находятся во второй половине турнирной таблицы. Если полтавчане пока занимают 10-е место, то команда из Закарпатья идет на последней 16-й позиции, не выиграв ни одного матча в сезоне.

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