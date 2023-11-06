Клубы УПЛ почтили память трагически погибших артиллеристов 128-й бригады
В рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу закарпатский "Минай" принимал полтавскую "Ворсклу". Матч завершился ничьей 0:0.
Кроме игры запомнился предматчевый перфоманс от команд, сообщил портал Новини.LIVE.
Трагедия 128-й бригады
Перед игрой команды с большим плакатом почтили память погибших военнослужащих 128-й закарпатской отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
Украинские военнослужащие погибли в 30 км от фронта, когда их выстроили для награждения в честь "Дня артиллериста", который в Украине празднуется 3 ноября.
На текущий момент ведется расследование, которое должно определить виновных в трагической гибели военных и гражданских от удара ракеты.
В Закарпатской области, где играли "Минай" и "Ворскла", с 6 ноября объявлен трехдневный траур.
Положение "Миная" и "Ворсклы"
Отметим, что после 13 туров "Минай" и "Ворскла" находятся во второй половине турнирной таблицы. Если полтавчане пока занимают 10-е место, то команда из Закарпатья идет на последней 16-й позиции, не выиграв ни одного матча в сезоне.
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