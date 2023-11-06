Клубы УПЛ почтили память трагически погибших артиллеристов 128-й бригады

Игроки "Ворсклы" и "Миная". Фото: "Минай"

В рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу закарпатский "Минай" принимал полтавскую "Ворсклу". Матч завершился ничьей 0:0.

Кроме игры запомнился предматчевый перфоманс от команд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Трагедия 128-й бригады

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Положение "Миная" и "Ворсклы"

Отметим, что после 13 туров "Минай" и "Ворскла" находятся во второй половине турнирной таблицы. Если полтавчане пока занимают 10-е место, то команда из Закарпатья идет на последней 16-й позиции, не выиграв ни одного матча в сезоне.

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