Караваев рассказал, как Динамо отреагировало на назначение нового капитана

Караваев против Судакова. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, почему его команда проиграла "Шахтеру" в матче 13-го тура Премьер-лиги. Защитник пообещал, что "бело-синие" реабилитируются перед болельщиками.

Караваев объяснил, как команда отреагировала на то, что Бражко стал капитаном в дерби, сообщает официальный сайт "Динамо".

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"Динамо" играло более активно в первом тайме, создало ряд моментов у ворот Дмитрия Ризныка и после перерыва, однако "бело-синим" не удалось забить в последнем матче под руководством Мирчи Луческу.

Караваев заверил, что у игроков "Динамо" не было проблем с мотивацией накануне матча с "Шахтером". Киевляне владели инициативой и не сомневались в собственных силах, но команду подвела реализация. Однако футболисты столичного клуба готовы реабилитироваться в глазах болельщиков уже в ближайших поединках.

Капитаны Бражко и Степаненко. Скриншот 2+2

Капитанская повязка у Бражко

На матч с "Шахтером" киевлян вывел на поле с капитанской повязкой 21-летний полузащитник Владимир Бражко. Виталий Буяльский пропустил игру из-за травмы. Караваев рассказал, что об этом решении тренерский штаб сообщил игрокам заранее.

"Все ребята его поддержали — это положительный момент для Браги, для него это событие будет еще большим стимулом, ведь он получил капитанскую повязку в таком молодом возрасте и еще в столь важном матче. Он хорошо со всем справился, поэтому молодец", — рассказал Александр Караваев.

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