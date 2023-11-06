Шовковского прировняли к антирекордсмену ЛЧ россиянину Акинфееву

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

После назначений на должность исполняющего обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского новости прокомментировал известный российский комментатор Алексей Андронов. Тренер и журналист длительный период дружат друг с другом.

В своем поздравлении в соцсетях Андронов прировнял Шовковского к бывшему голкиперу сборной России и ЦСКА Игорю Акенфееву.

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Отметим, что Андронов всегда был близок к киевскому "Динамо" и после 2014 года поддерживает Украину в вооруженном конфликте.

Андронов сравнил Шовковского с антирекордсменом

По словам комментатора, Шовковский — достойный и интеллигентный человек, который одного и того же калибра, как антирекордсмен Лиги чемпионом Игорь Акинфеев.

"Что ж, еще один мой хороший товарищ становится тренером большого клуба. Я рад. Саня должен попробовать. Он уже руководил "Динамо", но это было только во время болезни Луческу. Теперь он плывет сам…

СаШо — удивительный человек. Приветливый, интеллигентный, всегда слушающий собеседника. Он не брутал, ни в коем случае.

Когда я впервые сломал ключицу — он мне сразу написал, что, как и куда. Он ломал ее перед ЧМ-2006. Восстановился. И установил рекорд, который побить нельзя (Буну повторил на ЧМ-2022) — ноль пропущенных в серии пенальти.

Мы мало знаем его как тренера. Но как человека, личность — я знаю его 25 лет. Это калибр Акинфеева, хотя они совсем разные по характеру. Я хочу, чтоб у него получилось!", — написал Андронов.

Отметим, что Акинфееву принадлежат два антирекорда Лиги чемпионов — он пропустил в 43 матчах подряд и в одной игре забил два гола в свои ворота.

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