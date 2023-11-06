Шовковського прирівняли до антирекордсмена ЛЧ росіянина Акінфєєва

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Після призначень на посаду виконувача обов'язків головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського новину прокоментував відомий російський коментатор Олексій Андронов. Тренер і журналіст тривалий період дружать один з одним.

У своєму привітанні у соцмережах Андронов прирівняв Шовковського до колишнього голкіпера збірної Росії та ЦСКА Ігоря Акенфєєва.

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Зазначимо, що Андронов завжди був близьким до київського "Динамо" і після 2014 року підтримує Україну в збройному конфлікті.

Андронов порівняв Шовковського з антирекордсменом

За словами коментатора, Шовковський — гідна та інтелігентна людина, яка одного й того ж калібру з антирекордсменом Ліги чемпіонів Ігором Акінфєєвим.

"Що ж, ще один мій добрий товариш стає тренером великого клубу. Я радий. Саня повинен спробувати. Він уже керував "Динамо", але це було лише під час хвороби Луческу. Тепер він пливе сам…

СаШо — дивовижна людина. Привітний, інтелігентний, який завжди слухає співрозмовника. Він не брутальний, у жодному разі.

Коли я вперше зламав ключицю, він мені одразу написав, що, як і куди. Він ламав її перед ЧС-2006. Відновився. І встановив рекорд, який не можна побити (Буну повторив на ЧС-2022) — нуль пропущених у серії пенальті.

Ми мало знаємо його як тренера. Але як людину, особистість — я знаю його 25 років. Це калібр Акінфєєва, хоча вони дуже різні за характером. Я хочу, щоб у нього вийшло!" — Написав Андронов.

Зазначимо, що Акінфєєву належать два антирекорди Ліги чемпіонів — він пропустив у 43 матчах поспіль і в одній грі забив два голи у свої ворота.

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