Челсі з Мудриком у матчі з двома видаленнями розгромив Тоттенгем

Гравці "Челсі" святкують взяття воріт. Фото: Reuters/Matthew Childs

В 11-му турі Англійської прем’єр-ліги "Тоттенгем" приймав "Челсі". На лавці запасних залишився український вінгер Михайло Мудрик.

Матч завершився перемогою "Челсі" з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Тоттенгем" — "Челсі"

Господарі змогли вийти вперед на шостій хвилині, коли Кулушевські отримав м’яч біля штрафного суперника, змістився в центр та пробив. Після рикошету рахунок був відкритий.

Проблеми у "Тоттенгема" почались на 33-й хвилині — арбітр видалив з поля Ромеро після гру прямою ногою в ногу Енцо в своєму штрафному майданчику. З пенальті забив Палмер.

На 55-й хвилині свою другу жовту картку та видалення отримав Удоджі. Після цього моменту "Тоттенгем" залишився у дев’ятьох.

Залишившись у більшості 11 на 9 "Челсі" почав тиснути й змісив суперника відбиватися. На 74-й хвилині "сині" вийшли вперед. Стерлінг віддав пас на пусті ворота на Джексона й той їх "розстріляв" 1:2.

У доданий час Джексон ще двічі забив й оформив хет-трік.

Український вінгер Мудрик вийшов на поле на 58-й хвилині замість Енцо. Статистичний портал Whoscored дав Мудрику оцінку — 6,8.

"Тоттенгем" — "Челсі" — 1:4

Голи: Кулушевські, 6 — Палмер, 35 (пенальті), Джексон, 75, 90+4, 90+7.

"Тоттенгем": Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Емерсон, 45+1), Удоджі — Сарр (Бентанкур, 61), Біссума, Меддісон (Гойб'єрг, 45+1) — Кулушевські (Скіпп, 61), Сон, Джонсон (Даєр, 34).

"Челсі": Санчес — Колвілл (Кукуерлья, 46), Дісасі, Тіаго Сілва, Джеймс (Гюсто, 77) — Галлагер, Кайседо, Енцо (Мудрик, 58) — Палмер, Ніко Джексон, Стерлінг (Угочукву, 90+1).

Попередження: Удоджи, Сарр — Джексон, Колвілл, Гюсто, Мудрик, Угочукву.

Вилучення: Ромеро, 33 (пряма червона), Удоджі, 55 (друга жовта).

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