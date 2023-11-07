Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Челсі з Мудриком у матчі з двома видаленнями розгромив Тоттенгем arrow

Челсі з Мудриком у матчі з двома видаленнями розгромив Тоттенгем

7 листопада 2023 07:46
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Челсі з Мудриком у матчі з двома видаленнями розгромив Тоттенгем
Гравці "Челсі" святкують взяття воріт. Фото: Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 11-му турі Англійської прем’єр-ліги "Тоттенгем" приймав "Челсі". На лавці запасних залишився український вінгер Михайло Мудрик.

Матч завершився перемогою "Челсі" з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Тоттенгем" — "Челсі"

Господарі змогли вийти вперед на шостій хвилині, коли Кулушевські отримав м’яч біля штрафного суперника, змістився в центр та пробив. Після рикошету рахунок був відкритий.

Проблеми у "Тоттенгема" почались на 33-й хвилині — арбітр видалив з поля Ромеро після гру прямою ногою в ногу Енцо в своєму штрафному майданчику. З пенальті забив Палмер.

На 55-й хвилині свою другу жовту картку та видалення отримав Удоджі. Після цього моменту "Тоттенгем" залишився у дев’ятьох.

Залишившись у більшості 11 на 9 "Челсі" почав тиснути й змісив суперника відбиватися. На 74-й хвилині "сині" вийшли вперед. Стерлінг віддав пас на пусті ворота на Джексона й той їх "розстріляв" 1:2.

У доданий час Джексон ще двічі забив й оформив хет-трік.

Український вінгер Мудрик вийшов на поле на 58-й хвилині замість Енцо. Статистичний портал Whoscored дав Мудрику оцінку — 6,8.

"Тоттенгем" — "Челсі" — 1:4

Голи: Кулушевські, 6 — Палмер, 35 (пенальті), Джексон, 75, 90+4, 90+7.

"Тоттенгем": Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Емерсон, 45+1), Удоджі — Сарр (Бентанкур, 61), Біссума, Меддісон (Гойб'єрг, 45+1) — Кулушевські (Скіпп, 61), Сон, Джонсон (Даєр, 34).

"Челсі": Санчес — Колвілл (Кукуерлья, 46), Дісасі, Тіаго Сілва, Джеймс (Гюсто, 77) — Галлагер, Кайседо, Енцо (Мудрик, 58) — Палмер, Ніко Джексон, Стерлінг (Угочукву, 90+1).

Попередження: Удоджи, Сарр — Джексон, Колвілл, Гюсто, Мудрик, Угочукву.

Вилучення: Ромеро, 33 (пряма червона), Удоджі, 55 (друга жовта).

Нагадаємо, Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону. 

Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка. 

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.  

Чоловічу полтавську "Ворсклу" очолить жінка

У чемпіонаті України футболіст ударив суддю і не шкодує про це — відео.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі