Буяльський розповів, як насправді в Динамо ставилися до Луческу
Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський розповів про те, як дізнався про відставку Мірчі Луческу з посади наставника команди. Хавбек відповів на запитання, як гравці ставилися до румунського фахівця.
Буяльський запевнив, що Луческу ніхто не "плавив" у команді, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.
У центральному поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" програло вдома "Шахтарю" з рахунком 0:1. На післяматчевій пресконференції Мірча Луческу оголосив про відставку з посади наставника "біло-синіх".
Віталій Буяльський пропустив гру із "Шахтарем" через травму. Хавбек спостерігав за поразкою партнерів по команді з трибуни стадіону у компанії Андрія Ярмоленка та Сергія Реброва.
Як у "Динамо" ставилися до Луческу
Футболіст дізнався про відставку тренера від журналістів, які попросили Буяльського прокоментувати ситуацію. Віталій заявив, що відповідальність за невдачі команди лежить не лише на тренері, а й на гравцях "Динамо".
"За останні тижні не помітив жодних сварок між наставником та футболістами. Все було як завжди. Ми не "плавили" Луческу, це неправда. Як і раніше робили все, що він нас просив", — запевнив Віталій Буяльський.
За три з половиною роки у "Динамо" Мірча Луческу виграв Кубок та Суперкубок України, а також чемпіонат країни за підсумками сезону 2020/2021.
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