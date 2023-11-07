Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на слова бывшей народной депутатки Ирины Фарион. Ранее известный политик оскорбила военнослужащих сил обороны Украины, разговаривающих на русском языке.
Специально для Фарион Усик в соцсетях опубликовал стих на русском языке.
Ответ Усика для Фарион
Усик написал для Фарион ответ, в котором назвал ее агентом Кремля.
"Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет — все, как вы любите.
"Фарион свой рот открыла,
И полезло изо рта: мусор видит эта дива,
Поливает, не щадя:
"Если б я была у власти, всех бы научила я,
Как вести себя, как думать.
Как вам жить, сказала б я".
Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?
В молодости вы активно
Представляли КПСС (тут не в склад, вибачаюсь),
А сейчас кричите громко,
Что враги все — это стресс.
Вы — агент Кремля уж точно.
Тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви.
Всем ребятам, защищающим нашу страну, — уважение, невероятное уважение. Слава Украине!" — сказал Усик.
Напомним, ранее Фарион заявила, что не считает украинцами военных ВСУ, говорящих на русском языке.
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