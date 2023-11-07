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Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке

7 ноября 2023 12:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке
Александр Усик. Фото: Скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на слова бывшей народной депутатки Ирины Фарион. Ранее известный политик оскорбила военнослужащих сил обороны Украины, разговаривающих на русском языке.

Специально для Фарион Усик в соцсетях опубликовал стих на русском языке.

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Ответ Усика для Фарион

Усик написал для Фарион ответ, в котором назвал ее агентом Кремля.

"Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет — все, как вы любите.

"Фарион свой рот открыла,

И полезло изо рта: мусор видит эта дива,

Поливает, не щадя:

"Если б я была у власти, всех бы научила я,

Как вести себя, как думать.

Как вам жить, сказала б я".

Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ? 

Сколько написали писем 

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно 

Представляли КПСС (тут не в склад, вибачаюсь),

А сейчас кричите громко,

Что враги все — это стресс.

Вы — агент Кремля уж точно.

Тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Всем ребятам, защищающим нашу страну, — уважение, невероятное уважение. Слава Украине!" — сказал Усик.

Напомним, ранее Фарион заявила, что не считает украинцами военных ВСУ, говорящих на русском языке.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правоохранителям из-за заявлений Фарион о военных.

Знайте грань — Пташка с "Азовстали" жестко ответила Фарион.

Нардеп Егор Чернев обратился в СБУ из-за высказываний Ирины Фарион.

Боец ВСУ резко ответил на заявление Фарион о русскоязычных военных.

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