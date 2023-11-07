Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Олександр Усик. Фото: Скриншот

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на слова колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Раніше відомий політик образила військовослужбовців сил оборони України, які розмовляють російською мовою.

Спеціально для Фаріон Усик у соцмережах опублікував вірш російською мовою.

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Відповідь Усика для Фаріон

Усик написав для Фаріон відповідь, у якій назвав її агентом Кремля.

"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений — все, як ви любите.

Фарион свой рот открыла,

И полезло изо рта: мусор видит эта дива,

Поливает не щадя:

"Если б я была у власти, всех бы научила я,

Как вести себя, как думать.

Как вам жить, сказала б я".

Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно

Представляли КПСС (тут не в склад, вибачаюсь),

А сейчас кричите громко,

Что враги все — это стресс.

Вы — агент Кремля уж точно.

Тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Всім хлопцям, які захищають нашу країну, — повага, неймовірна повага. Слава Україні!" — сказав Усик.

Нагадаємо, раніше Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.

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