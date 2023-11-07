Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на слова колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Раніше відомий політик образила військовослужбовців сил оборони України, які розмовляють російською мовою.
Спеціально для Фаріон Усик у соцмережах опублікував вірш російською мовою.
Відповідь Усика для Фаріон
Усик написав для Фаріон відповідь, у якій назвав її агентом Кремля.
"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений — все, як ви любите.
Фарион свой рот открыла,
И полезло изо рта: мусор видит эта дива,
Поливает не щадя:
"Если б я была у власти, всех бы научила я,
Как вести себя, как думать.
Как вам жить, сказала б я".
Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?
В молодости вы активно
Представляли КПСС (тут не в склад, вибачаюсь),
А сейчас кричите громко,
Что враги все — это стресс.
Вы — агент Кремля уж точно.
Тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви.
Всім хлопцям, які захищають нашу країну, — повага, неймовірна повага. Слава Україні!" — сказав Усик.
Нагадаємо, раніше Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.
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