Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою arrow

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

7 листопада 2023 12:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою
Олександр Усик. Фото: Скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на слова колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Раніше відомий політик образила військовослужбовців сил оборони України, які розмовляють російською мовою.

Спеціально для Фаріон Усик у соцмережах опублікував вірш російською мовою.

Читайте також:

Відповідь Усика для Фаріон

Усик написав для Фаріон відповідь, у якій назвав її агентом Кремля.

"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений — все, як ви любите.

Фарион свой рот открыла,

И полезло изо рта: мусор видит эта дива,

Поливает не щадя:

"Если б я была у власти, всех бы научила я,

Как вести себя, как думать.

Как вам жить, сказала б я".

Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ? 

Сколько написали писем 

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно 

Представляли КПСС (тут не в склад, вибачаюсь),

А сейчас кричите громко,

Что враги все — это стресс.

Вы — агент Кремля уж точно.

Тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Всім хлопцям, які захищають нашу країну, — повага, неймовірна повага. Слава Україні!" — сказав Усик.

Нагадаємо, раніше Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до правоохоронців через заяви Фаріон про військових.

Знайте грань — Пташка з "Азовсталі" жорстко відповіла Фаріон.

Нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ через висловлювання Ірини Фаріон.

Боєць ЗСУ різко відповів на заяву Фаріон про російськомовних військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі