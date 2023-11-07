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Довбик встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Іспанії

7 листопада 2023 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Іспанії
Довбик та Циганков у компанії партнерів по команді. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик за минулий тиждень забив в Іспанії один гол і зробив три результативні передачі, включаючи матч Кубка країни. Це досягнення не залишилося непоміченим у керівництві місцевої Ла-Ліги.

Довбик увійшов до символічної збірної туру чемпіонату Іспанії з футболу, повідомляє Marca.

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Український форвард "Жирони" входить до п'ятірки найрезультативніших гравців іспанської Ла-Ліги у сезоні 2023/2024. На рахунку Артема Довбика вже шість голів. Один із них бомбардир забив "Осасуні" в Памплоні. Це допомогло "Жироні" здобути виїзну перемогу з рахунком 4:2 у 12-му турі чемпіонату Іспанії.

Довбик та Циганков
Довбик та Циганков після гола у ворота "Осасуни". Скриншот Megogo

Довбик у символічній збірній Примери

Українець отримав один із найвищих балів серед усіх гравців, які були включені до команди тижня іспанської Ла Ліги. Гра Артема Довбика оцінили балом 9,0. Найбільше у Жерара Морено з "Вільярреалу" — 9,8.

Збірна 12 туру Ла Ліги
Збірна 12 туру Ла-Ліги

Артем Довбик виявився єдиним представником "Жирони" у цій символічній збірній. "Барселона", "Бетіс" та "Атлетік" з Більбао "делегували" в цю команду по два футболісти.

За підсумками дванадцяти турів лідерів у гонці бомбардирів залишається новачок "Реала" Джуд Беллінгем. На його рахунку десять голів та дві результативні передачі.

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