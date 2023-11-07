В Динамо растет новая звезда — его уже сравнивают с Довбиком

Матвей Пономаренко перед матчем. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Киевское "Динамо" проиграло в дерби дома донецкому "Шахтеру", однако в том матче у болельщиков столичной команды было несколько поводов для радости. Один из них связан с молодым форвардом Матвеем Пономаренко.

Его называют одной из главных звезд юношеской команды "Динамо", сообщает "Динамомания".

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Кто такой Матвей Пономаренко

Мирча Луческу на 88-й минуте матча бросил в бой Матвея Пономаренко, который заменил Назария Волошина. Молодой форвард вошел в пятерку самых молодых игроков "Динамо", которые дебютировали в Премьер-лиге в составе столичной команды.

Матвей Пономаренко на тренировке. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Талантливый 17-летний форвард в сезоне 2023/2024 забил за "Динамо" U-19 тринадцать голов в таком же количестве матчей. Пономаренко считают главной звездой юношеской команды столичного клуба. Украинский журналист Евгений Сидаш поделился впечатлением об игре Матвея.

"Пономаренко — классический форвард "таранного" типа. Он очень крепкий, хорош в силовой борьбе, вынослив, но при этом он обладает высокой скоростью. Эти показатели напоминают Довбика, но Пономаренко даже более техничный футболист. Из недостатков — Пономаренко часто слишком эгоистичен, берет на себя игру, когда можно поделиться мячом", — рассказал Евгений Сидаш.

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