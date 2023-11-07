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Мудрик готовит Судакова к переходу в один из английских клубов

7 ноября 2023 15:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик готовит Судакова к переходу в один из английских клубов
Георгий Судаков на разминке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер "Шахтера" Георгий Судаков не скрывает того, что может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Он вдохновлен примером Михаила Мудрика, который год назад стал футболистом "Челси".

Судаков рассказал, как Мудрик готовит его к переезду на Туманный Альбион, сообщает The Telegraph

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Будущим летом Георгий Судаков может стать еще одной звездой "Шахтера", которая отправится покорять один из европейских топ-клубов. Молодым хавбеком интересуется туринский "Ювентус", но сам футболист мечтает об английской Премьер-лиге. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в игре с "Тоттенхэмом". Фото: instagram.com/mmudryk10/ 

Советы Мудрика для Судакова 

Два молодых полузащитника сборной Украины дружат со времен академии "Шахтера", из которой они не так давно перешли во взрослую команду. С тех пор Михаил Мудрик уже стал одной из звезд АПЛ, а Георгий Судаков взвалил на себя роль лидера "горняков". 

"Мы с Мишей давно дружим, общаемся почти каждый день. Он уже сейчас делится опытом по поводу того, как быстро привыкнуть к английской Премьер-лиге. Речь идет про адаптацию, темпу поединков. Мудрик дает много полезных советов. 

Я считаю, у него огромный потенциал. Он говорит, что еще не стал одной из главных звезд АПЛ только потому, что никто не делает на него такие передачи, как я", — рассказал Георгий Судаков. 

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