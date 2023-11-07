Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик готує Судакова до переходу в один з англійських клубів arrow

Мудрик готує Судакова до переходу в один з англійських клубів

7 листопада 2023 15:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик готує Судакова до переходу в один з англійських клубів
Георгій Судаков на розминці. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер "Шахтаря" Георгій Судаков не приховує, що може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Він натхненний прикладом Михайла Мудрика, який рік тому став футболістом "Челсі".

Судаков розповів, як Мудрик готує його до переїзду на Туманний Альбіон, повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Наступного літа Георгій Судаков може стати ще однією зіркою "Шахтаря", яка вирушить підкорювати один із європейських топклубів. Молодим хавбеком цікавиться туринський "Ювентус", але сам футболіст мріє про англійську Прем'єр-лігу.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у грі з "Тоттенгемом". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Поради Мудрика для Судакова

Два молоді півзахисники збірної України товаришують з часів академії "Шахтаря", з якої вони нещодавно перейшли у дорослу команду. З того часу Михайло Мудрик вже став однією із зірок АПЛ, а Георгію Судакову довелося стати лідером "гірників".

"Ми з Михайлом давно товаришуємо, спілкуємося майже щодня. Він вже зараз ділиться досвідом щодо того, як швидко звикнути до англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про адаптацію, темп поєдинків. Мудрик дає багато корисних порад.

Я вважаю, що у нього величезний потенціал. Він каже, що ще не став однією із головних зірок АПЛ лише тому, що ніхто не робить на нього такі передачі, як я", — розповів Георгій Судаков.

Нагадаємо, Буяльський розповів, як насправді в "Динамо" ставилися до Луческу.

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.  

Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка. 

Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону. 

Довбик встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Іспанії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі