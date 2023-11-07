Мудрик готує Судакова до переходу в один з англійських клубів
Лідер "Шахтаря" Георгій Судаков не приховує, що може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Він натхненний прикладом Михайла Мудрика, який рік тому став футболістом "Челсі".
Судаков розповів, як Мудрик готує його до переїзду на Туманний Альбіон, повідомляє The Telegraph.
Наступного літа Георгій Судаков може стати ще однією зіркою "Шахтаря", яка вирушить підкорювати один із європейських топклубів. Молодим хавбеком цікавиться туринський "Ювентус", але сам футболіст мріє про англійську Прем'єр-лігу.
Поради Мудрика для Судакова
Два молоді півзахисники збірної України товаришують з часів академії "Шахтаря", з якої вони нещодавно перейшли у дорослу команду. З того часу Михайло Мудрик вже став однією із зірок АПЛ, а Георгію Судакову довелося стати лідером "гірників".
"Ми з Михайлом давно товаришуємо, спілкуємося майже щодня. Він вже зараз ділиться досвідом щодо того, як швидко звикнути до англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про адаптацію, темп поєдинків. Мудрик дає багато корисних порад.
Я вважаю, що у нього величезний потенціал. Він каже, що ще не став однією із головних зірок АПЛ лише тому, що ніхто не робить на нього такі передачі, як я", — розповів Георгій Судаков.
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