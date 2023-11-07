Мудрик готує Судакова до переходу в один з англійських клубів

Георгій Судаков на розминці. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Лідер "Шахтаря" Георгій Судаков не приховує, що може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Він натхненний прикладом Михайла Мудрика, який рік тому став футболістом "Челсі".

Судаков розповів, як Мудрик готує його до переїзду на Туманний Альбіон, повідомляє The Telegraph.

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Наступного літа Георгій Судаков може стати ще однією зіркою "Шахтаря", яка вирушить підкорювати один із європейських топклубів. Молодим хавбеком цікавиться туринський "Ювентус", але сам футболіст мріє про англійську Прем'єр-лігу.

Михайло Мудрик у грі з "Тоттенгемом". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Поради Мудрика для Судакова

Два молоді півзахисники збірної України товаришують з часів академії "Шахтаря", з якої вони нещодавно перейшли у дорослу команду. З того часу Михайло Мудрик вже став однією із зірок АПЛ, а Георгію Судакову довелося стати лідером "гірників".

"Ми з Михайлом давно товаришуємо, спілкуємося майже щодня. Він вже зараз ділиться досвідом щодо того, як швидко звикнути до англійської Прем'єр-ліги. Йдеться про адаптацію, темп поєдинків. Мудрик дає багато корисних порад.

Я вважаю, що у нього величезний потенціал. Він каже, що ще не став однією із головних зірок АПЛ лише тому, що ніхто не робить на нього такі передачі, як я", — розповів Георгій Судаков.

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