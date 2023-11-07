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У Динамо росте нова зірка — його вже порівнюють із Довбиком

7 листопада 2023 17:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Динамо росте нова зірка — його вже порівнюють із Довбиком
Матвій Пономаренко перед матчем. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" програло в дербі вдома донецькому "Шахтарю", однак у тому матчі вболівальники столичної команди мали кілька приводів для радості. Один із них пов'язаний із молодим форвардом Матвієм Пономаренком.

Його називають однією з головних зірок юнацької команди "Динамо", повідомляє "Динамоманія".

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Хто такий Матвій Пономаренко

Мірча Луческу на 88-й хвилині матчу кинув у бій Матвія Пономаренка, який замінив Назарія Волошина. Молодий форвард увійшов до п'ятірки наймолодших гравців "Динамо", які дебютували у Прем'єр-лізі у складі столичної команди.

Матвій Пономаренко
Матвій Пономаренко на тренуванні. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Талановитий 17-річний форвард у сезоні 2023/2024 забив за "Динамо" U-19 тринадцять голів у такій само кількості матчів. Пономаренка вважають головною зіркою юнацької команди столичного клубу. Український журналіст Євген Сідаш поділився враженням про гру Матвія.

"Пономаренко — класичний форвард "таранного" типу. Він дуже міцний, гарний у силовій боротьбі, витривалий, але при цьому він має високу швидкість. Ці показники нагадують Довбика, але Пономаренко навіть більш технічний футболіст. З недоліків — Пономаренко часто занадто егоїстичний, бере на себе гру, коли можна поділитися м'ячем", — розповів Євген Сідаш.

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