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Миколенко ждет трансфер в одну из лучших команд Италии

8 ноября 2023 08:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко ждет трансфер в одну из лучших команд Италии
Виталий Миколенко наносит удар по воротам. Фото: REUTERS/Chris Radburn
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко может сменить клуб во время ближайшего трансферного окна. В его услугах заинтересован известный итальянский клуб. 

Туринский "Ювентус" хочет подписать футболиста сборной Украины, сообщает Tutto Mercato

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Тренерский штаб "старой синьоры" интересуется не только Георгием Судаковым из "Шахтера", но и другим футболистом сборной Украины. Итальянские журналисты сообщают, что футболистом "Ювентуса" может стать и Виталий Миколенко. В случае с защитником "Эвертона" туринцам будет гораздо проще осуществить трансфер. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко празднует гол. Фото: Reuters/Ed Sykes

Переход Миколенко в "Ювентус" 

Итальянский клуб наблюдает за прогрессом украинского футболиста с 2020 года. Весной того года "старая синьора" встретилась с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Итальянцы выиграли у "бело-синих" оба матча с общим счетом 5:0, но игра Виталия Миколенко произвела впечатление на представителей "Юве". 

Скауты "старой синьоры" посетили оба октябрьских матча сборной Украины, однако они наблюдали не только за Георгием Судаковым. В "Ювентусе" готовят предложение для "Эвертона" по переходу Виталия Миколенко. 

У английской команды довольно туманные перспективы в этом сезоне, поскольку ее могут лишить 12 очков в качестве наказания за нарушение финансового fair-play. В таком случае "ирискам" будет грозить вылет из английской Премьер-лиги. "Эвертон" не будет удерживать своих игроков, по которым получит выгодные предложения. Переговоры по Миколенко могут начаться уже в декабре. 

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