Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко признали лучшим левым защитником в АПЛ — что известно arrow

Миколенко признали лучшим левым защитником в АПЛ — что известно

7 ноября 2023 13:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Миколенко признали лучшим левым защитником в АПЛ — что известно
Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Chris Radburn
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 11-м туре Английской премьер-лиги украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал лучшим игроком матча против "Брайтона" (1:1). Кроме своих защитных обязанностей украинец также забил первый гол в этом сезоне.

Статистический портал WhoScored по итогам всех матчей во второй тур подряд включил Миколенко в команду недели.

Читайте также:

Отметим, что после 10 тура, в котором "Эвертон" обыграл "Вест Гэм" (1:0), Миколенко также попал в команду недели.

Миколенко расцвел в этом сезоне

По версии WhoScored из "Эвертона" в команду недели попал только Миколенко.

Команда недели АПЛ:

Вратарь: Сэм Джонстон ("Кристалл Пелес").

Защитники: Ола Айна ("Ноттингем Форест"), Мусса Ниакате ("Ноттингем Форест"), Гарри Магвайр ("Манчестер Юнайтед"), Виталий Миколенко ("Эвертон").

Полузащитники: Коул Палмер ("Челси"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Конор Галлахер ("Челси"), Жереми Доку ("Манчестер Сити").

Нападающие: Нил Мопе ("Брентфорд"), Николас Джексон ("Челси").

Отметим, что в матче против "Брайтона" Миколенко забил свой второй гол за "Эвертон". В этом сезоне украинец провел десять матчей.

Напомним, Буяльский рассказал, как на самом деле в "Динамо" относились к Луческу.

Караваев рассказал, как "Динамо" отреагировало на назначение нового капитана

Капитан "Эвертона" громко высказался о Миколенко. 

Забарный перейдет из "Борнмута" в топ-клуб в конце сезона.

Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме