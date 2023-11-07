Миколенко признали лучшим левым защитником в АПЛ — что известно

Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Chris Radburn

В 11-м туре Английской премьер-лиги украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал лучшим игроком матча против "Брайтона" (1:1). Кроме своих защитных обязанностей украинец также забил первый гол в этом сезоне.

Статистический портал WhoScored по итогам всех матчей во второй тур подряд включил Миколенко в команду недели.

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Отметим, что после 10 тура, в котором "Эвертон" обыграл "Вест Гэм" (1:0), Миколенко также попал в команду недели.

Миколенко расцвел в этом сезоне

По версии WhoScored из "Эвертона" в команду недели попал только Миколенко.

Команда недели АПЛ:

Вратарь: Сэм Джонстон ("Кристалл Пелес").

Защитники: Ола Айна ("Ноттингем Форест"), Мусса Ниакате ("Ноттингем Форест"), Гарри Магвайр ("Манчестер Юнайтед"), Виталий Миколенко ("Эвертон").

Полузащитники: Коул Палмер ("Челси"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Конор Галлахер ("Челси"), Жереми Доку ("Манчестер Сити").

Нападающие: Нил Мопе ("Брентфорд"), Николас Джексон ("Челси").

Отметим, что в матче против "Брайтона" Миколенко забил свой второй гол за "Эвертон". В этом сезоне украинец провел десять матчей.

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