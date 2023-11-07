Миколенка визнали найкращим лівим захисником в АПЛ — що відомо
В 11-му турі Англійської прем'єр ліги український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко став кращим гравцем матчу против "Брайтона" (1:1). Крім своїх захисних обов'язків, українець також забив перший гол цього сезону.
Статистичний портал WhoScored за підсумками всіх матчів в другий тур підряд включив Миколенка в команду тижня.
Зазначимо, що після 10-го туру, в якому "Евертон" обіграв "Вест Гем" (1:0), Миколенко також потрапив у команду тижня.
Миколенко розцвів цього сезону
За версією WhoScored з "Евертона" у команду тижня потрапив лише Миколенко.
Команда тижня АПЛ:
Воротар: Сем Джонстон ("Крістал Пелес").
Захисники: Ола Айна ("Ноттінгем Форест"), Мусса Ніакате ("Ноттінгем Форест"), Гаррі Маґвайр ("Манчестер Юнайтед"), Віталій Миколенко ("Евертон").
Півзахисники: Коул Палмер ("Челсі"), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Конор Галлахер ("Челсі"), Жеремі Доку ("Манчестер Сіті").
Нападники: Ніл Мопе ("Брентфорд"), Ніколас Джексон ("Челсі").
Зазначимо, що в матчі проти "Брайтона" Миколенко забив свій другий гол за "Евертон". Загалом, цього сезону українець провів десять матчів.
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