Миколенка визнали найкращим лівим захисником в АПЛ — що відомо

Віталій Миколенко. Фото: REUTERS/Chris Radburn

В 11-му турі Англійської прем'єр ліги український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко став кращим гравцем матчу против "Брайтона" (1:1). Крім своїх захисних обов'язків, українець також забив перший гол цього сезону.

Статистичний портал WhoScored за підсумками всіх матчів в другий тур підряд включив Миколенка в команду тижня.

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Зазначимо, що після 10-го туру, в якому "Евертон" обіграв "Вест Гем" (1:0), Миколенко також потрапив у команду тижня.

Миколенко розцвів цього сезону

За версією WhoScored з "Евертона" у команду тижня потрапив лише Миколенко.

Команда тижня АПЛ:

Воротар: Сем Джонстон ("Крістал Пелес").

Захисники: Ола Айна ("Ноттінгем Форест"), Мусса Ніакате ("Ноттінгем Форест"), Гаррі Маґвайр ("Манчестер Юнайтед"), Віталій Миколенко ("Евертон").

Півзахисники: Коул Палмер ("Челсі"), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті"), Конор Галлахер ("Челсі"), Жеремі Доку ("Манчестер Сіті").

Нападники: Ніл Мопе ("Брентфорд"), Ніколас Джексон ("Челсі").

Зазначимо, що в матчі проти "Брайтона" Миколенко забив свій другий гол за "Евертон". Загалом, цього сезону українець провів десять матчів.

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