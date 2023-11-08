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Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії

8 листопада 2023 08:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії
Віталій Миколенко завдає удару по воротах. Фото: REUTERS/Chris Radburn
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Евертону" Віталій Миколенко може змінити клуб під час найближчого трансферного вікна. У його послугах зацікавлений відомий італійський клуб.

Туринський "Ювентус" хоче підписати футболіста збірної України, повідомляє Tutto Mercato.

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Тренерський штаб "старої синьйори" цікавиться не лише Георгієм Судаковим із "Шахтаря", а й іншим футболістом збірної України. Італійські журналісти повідомляють, що футболістом "Ювентуса" може стати Віталій Миколенко. У випадку із захисником "Евертона" туринцям буде набагато простіше здійснити трансфер.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко святкує гол. Фото: Reuters/Ed Sykes

Перехід Миколенка до "Ювентуса"

Італійський клуб спостерігає за прогресом українського футболіста з 2020 року. Навесні того року "стара синьйора" зустрілася з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів. Італійці виграли у "біло-синіх" обидва матчі із загальним рахунком 5:0, але гра Віталія Миколенка справила враження на представників "Юве".

Скаути "старої синьйори" відвідали обидва жовтневі матчі збірної України, проте вони спостерігали не лише за Георгієм Судаковим. У "Ювентусі" готують пропозицію для "Евертона" щодо переходу Віталія Миколенка.

У англійської команди досить туманні перспективи цього сезону, оскільки її можуть позбавити 12 очок як покарання за порушення фінансового fair-play. У такому разі "ірискам" загрожуватиме виліт з англійської Прем'єр-ліги. "Евертон" не утримуватиме своїх гравців, за якими отримає вигідні пропозиції. Переговори щодо Миколенка можуть розпочатися вже у грудні.

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