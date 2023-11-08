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Динамо може очолити колишній колега наставника "Шахтаря"

8 листопада 2023 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо може очолити колишній колега наставника "Шахтаря"
Футболісти київської команди у матчі з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" продовжує шукати кандидатів на посаду наставника столичної команди. Після відставки Мірчі Луческу "біло-синіми" керує Олександр Шовковський.

"Динамо" цікавиться наставником нідерландського "Феєнорда", повідомляє fcupdate.

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Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський керуватиме грою "Динамо" як мінімум до кінця сезону 2023/2024. Його подальша кар'єра залежатиме від успіхів столичної команди.

Арне Слот
Арне Слот під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/feyenoord/

Хто може очолити "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що "біло-синім" необхідний досвідченіший наставник із чітким баченням розвитку команди. Одним із кандидатів на цю посаду є нідерландський фахівець Арне Слот.

Цей 45-річний тренер зробив "Феєнорд" чемпіоном Нідерландів і був кандидатом на посаду головного тренера донецького "Шахтаря", який у результаті очолив асистент наставника Маріно Пушич.

Арне Слот
Арне Слот із уболівальником "Феєнорда". Фото: instagram.com/feyenoord/

Однак шанси "Динамо" домовитися з Арне Слотом невеликі. У послугах цього наставника зацікавлений амстердамський "Аякс", який переживає серйозну кризу. При цьому Слот, який нещодавно відмовив "Шахтарю", хоче продовжити працювати з "Фейєноордом".

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