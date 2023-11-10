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Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року

10 листопада 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року
Кріштіану Роналду під час атаки. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду хоче виїхати із Саудівської Аравії. Він готовий приєднатися до одного із європейських клубів.

Роналду веде переговори з "Аль-Насром" про дострокове розірвання контракту, повідомляє Diario AS.

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Кріштіану Роналду отримав другу молодість після переходу в саудівський "Аль-Наср" на початку січня цього року. Він забиває практично у кожному матчі та допомагає своїй команді боротися за чемпіонський титул у національній першості.

Повернення Роналду до Європи

При цьому португалець не відмовився від ідеї повернутися до Європи. Досвідченому футболісту вже 38 років, але він, як і раніше, має кілька цікавих пропозицій від клубів з Португалії та Німеччини.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Нещодавно стало відомо, що у послугах Роналду зацікавлена іспанська "Севілья". Однак цей клуб готовий підписати Кріштіану лише на правах вільного агента. На "Рамон Санчес Пісхуан" португалець може возз'єднатися зі своїм колишнім партнером по мадридському "Реалу" Серхіо Рамосом.

Контракт Роналду з Аль-Насром діє до літа 2025 року. Кріштіану хоче піти із саудівського клубу наприкінці травня 2024 року після завершення національної першості. Керівництво "Аль-Насра" може його відпустити, якщо команда завоює золоті медалі.

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