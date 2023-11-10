Попов перейде з Динамо до одного з італійських клубів

Денис Попов у боротьбі із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Денис Попов може продовжити цей сезон в іншій команді. Футболістом все ще цікавляться європейські клуби.

Попов набрав гарну форму і повернувся до основи "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Tutto Mercato.

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Під час зимового трансферного вікна-2024 київське "Динамо" продасть одразу кілька гравців. Одним із них може стати Денис Попов. Контракт захисника з клубом чинний до літа 2025 року, проте "біло-сині" відпустять його, якщо отримають вигідну пропозицію.

Денис Попов у основі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Куди може піти Попов

У послугах 24-річного українського захисника зацікавлена "Фіорентина". Команда Вінченцо Італьяно цього сезону пропускає надто багато голів. Керівництво клубу має намір виправити ситуацію за допомогою запрошення кількох захисників. Одним із них може стати Денис Попов.

"Фіорентина" хоче вже в січні 2024 року взяти українця в оренду терміном до кінця сезону. Якщо Попов проявить себе в італійській Серії А, то йому запропонують постійний контракт. "Динамо" отримає за свого футболіста 2,5 млн євро. Київський клуб не утримуватиме гравця.

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