Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу arrow

Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

10 листопада 2023 08:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Жирона" готується до серйозних змін у складі. Під час найближчого трансферного вікна команда Мічела хоче активно працювати на ринку футболістів.

"Жирона" може повернути одного зі своїх недавніх лідерів, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу досі лідирує "Жирона". Каталонська команда стала одним із відкриттів сезону. Попри поразку в матчі з мадридським "Реалом", підопічні Мічела залишаються на вершині турнірки.

Оріоль Ромеу
Оріоль Ромеу у матчі із "Шахтарем". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Повернення Ромеу та продаж Циганкова

Спортивний директор "Жирони" Кіке Карсель прокоментував плани клубу роботи на трансферному ринку. Вже в січні каталонці можуть повернути Оріоля Ромеу, якому не вдалося закріпитись в основному складі "Барселони".

"Це була б чудова можливість для "Жирони". Ми хочемо повернути Оріоля. Буде дуже складно, але ситуація цілком робоча. Він зможе зробити нашу команду сильнішою", — розповів Кіке Карсель.

Також Карсель підтвердив інтерес інших клубів до Віктора Циганкова. Півзахисник збірної України за останній рік привернув до себе увагу відомих команд з Італії, Англії та Німеччини. У "Жироні" повідомили, що можуть відпустити хавбека лише у разі, якщо отримають вигідну пропозицію. Такий трансфер не є неможливим.

Чутки про інтерес мадридського "Атлетико" до Артема Довбика спортивний директор "Жирони" не коментував.

Нагадаємо, Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів. 

Сидорчук розповів, чому Буяльський вирішив залишитись у "Динамо".

"Динамо" може очолити колишній колега наставника "Шахтаря".

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою. 

Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі