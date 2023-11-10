Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

Каталонська "Жирона" готується до серйозних змін у складі. Під час найближчого трансферного вікна команда Мічела хоче активно працювати на ринку футболістів.

"Жирона" може повернути одного зі своїх недавніх лідерів, повідомляє Mundo Deportivo.

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У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу досі лідирує "Жирона". Каталонська команда стала одним із відкриттів сезону. Попри поразку в матчі з мадридським "Реалом", підопічні Мічела залишаються на вершині турнірки.

Оріоль Ромеу у матчі із "Шахтарем". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Повернення Ромеу та продаж Циганкова

Спортивний директор "Жирони" Кіке Карсель прокоментував плани клубу роботи на трансферному ринку. Вже в січні каталонці можуть повернути Оріоля Ромеу, якому не вдалося закріпитись в основному складі "Барселони".

"Це була б чудова можливість для "Жирони". Ми хочемо повернути Оріоля. Буде дуже складно, але ситуація цілком робоча. Він зможе зробити нашу команду сильнішою", — розповів Кіке Карсель.

Також Карсель підтвердив інтерес інших клубів до Віктора Циганкова. Півзахисник збірної України за останній рік привернув до себе увагу відомих команд з Італії, Англії та Німеччини. У "Жироні" повідомили, що можуть відпустити хавбека лише у разі, якщо отримають вигідну пропозицію. Такий трансфер не є неможливим.

Чутки про інтерес мадридського "Атлетико" до Артема Довбика спортивний директор "Жирони" не коментував.

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