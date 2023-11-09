Жирона виставила цінник на Довбика — серед зацікавлених є топклуб

Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

На українського нападника іспанської "Жирони" Артема Довбика з’явився покупець. Через це каталонці виставили цінник на свого форварда.

Зацікавленим клубом став мадридський "Атлетіко", повідомив портал El Gol Digital.

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Зазначимо, що Довбик у чемпіонаті Іспанії посідає друге місце за системою гол+пас. У українця наразі шість голів та чотири асисти.

Довбика задешево не продадуть

За інформацією джерел, мадридський "Атлетіко" зацікавлений у трансфері українця наступного року. При цьому невідомо чи вони спробують підписати форварда у зимове трансферне вікно в січні, чи в літнє.

"Жирона" розглядатиму лише пропозиції від 30 млн євро. Зазначимо, що каталонці заплатили за українця влітку 8 млн євро, що стало найдорожчим трансфером в історії клубу.

Зазначимо, що після трансферу Довбика "Жирона" вперше в історії одноосібно знаходиться на першому місці в турнірній таблиці. Мадридський "Реал" йде другим та відстає на два очки.

У рейтингу бомбардирів чемпіонату Іспанії Довбик посідає четверте місце, поступаючись Беллінгему (10 голів), Мораті (7) та Грізманну (7).

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