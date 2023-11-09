Жирона виставила цінник на Довбика — серед зацікавлених є топклуб
На українського нападника іспанської "Жирони" Артема Довбика з’явився покупець. Через це каталонці виставили цінник на свого форварда.
Зацікавленим клубом став мадридський "Атлетіко", повідомив портал El Gol Digital.
Зазначимо, що Довбик у чемпіонаті Іспанії посідає друге місце за системою гол+пас. У українця наразі шість голів та чотири асисти.
Довбика задешево не продадуть
За інформацією джерел, мадридський "Атлетіко" зацікавлений у трансфері українця наступного року. При цьому невідомо чи вони спробують підписати форварда у зимове трансферне вікно в січні, чи в літнє.
"Жирона" розглядатиму лише пропозиції від 30 млн євро. Зазначимо, що каталонці заплатили за українця влітку 8 млн євро, що стало найдорожчим трансфером в історії клубу.
Зазначимо, що після трансферу Довбика "Жирона" вперше в історії одноосібно знаходиться на першому місці в турнірній таблиці. Мадридський "Реал" йде другим та відстає на два очки.
У рейтингу бомбардирів чемпіонату Іспанії Довбик посідає четверте місце, поступаючись Беллінгему (10 голів), Мораті (7) та Грізманну (7).
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