Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів

Андрій Лунін відбиває пенальті. Фото: REUTERS/Juan Medina

Голкіпер збірної України Андрій Лунін отримав шанс знову зіграти в основному складі мадридського "Реалу". Воротар сповна використав цю можливість і продемонстрував на полі свої найкращі якості.

Лунін став одним із найяскравіших футболістів ігрового вечора в Лізі чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті зіштовхнувся із проблемою напередодні матчу ЛЧ проти португальської "Браги". Основний воротар "королівського клубу" Кепа зазнав травми на тренуванні перед грою. У ворота "Реала" став Андрій Лунін. Він провів дуже впевнений поєдинок.

Лунін відбив пенальті та потрапив у "збірну туру"

"Брага" непогано розпочала матч проти "Реала" і здобула право на пенальті через фол Васкеса на Брумі. Андрій Лунін у блискучому стилі відбив удар Альваро Джало з одинадцятиметрової позначки. У підсумку "Реал" виграв цей матч із рахунком 3:0.

Андрій Лунін перед грою. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мадридська команда достроково вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. Після цієї гри Карло Анчелотті перевершив досягнення сера Алекса Фергюсона. Він провів 116-й матч у ЛЧ у статусі тренера. "Лунін допоміг нам виграти поєдинок. Його сейв на початку матчу став ключовим моментом протистояння", — заявив Карло Анчелотті.

Збірна туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored

Андрій Лунін увійшов до "символічної збірної" четвертого туру Ліги чемпіонів за версіями аналітичних порталів WhoScored та Sofascore. Вболівальники "Реала" залишили сотні коментарів на сторінках клубу в соціальних мережах. Усі вони хвалили Луніна за вдалу гру.

Збірна туру Ліги чемпіонів за версією Sofascore

Свій наступний поєдинок "Реал" проведе у рамках іспанської Ла-Ліги проти "Валенсії" у суботу, 11 листопада. Не виключено, що Лунін знову вийде в основному складі "королівського клубу".

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