Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів
Голкіпер збірної України Андрій Лунін отримав шанс знову зіграти в основному складі мадридського "Реалу". Воротар сповна використав цю можливість і продемонстрував на полі свої найкращі якості.
Лунін став одним із найяскравіших футболістів ігрового вечора в Лізі чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE.
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті зіштовхнувся із проблемою напередодні матчу ЛЧ проти португальської "Браги". Основний воротар "королівського клубу" Кепа зазнав травми на тренуванні перед грою. У ворота "Реала" став Андрій Лунін. Він провів дуже впевнений поєдинок.
Лунін відбив пенальті та потрапив у "збірну туру"
"Брага" непогано розпочала матч проти "Реала" і здобула право на пенальті через фол Васкеса на Брумі. Андрій Лунін у блискучому стилі відбив удар Альваро Джало з одинадцятиметрової позначки. У підсумку "Реал" виграв цей матч із рахунком 3:0.
Мадридська команда достроково вийшла до плей-офф Ліги чемпіонів. Після цієї гри Карло Анчелотті перевершив досягнення сера Алекса Фергюсона. Він провів 116-й матч у ЛЧ у статусі тренера. "Лунін допоміг нам виграти поєдинок. Його сейв на початку матчу став ключовим моментом протистояння", — заявив Карло Анчелотті.
Андрій Лунін увійшов до "символічної збірної" четвертого туру Ліги чемпіонів за версіями аналітичних порталів WhoScored та Sofascore. Вболівальники "Реала" залишили сотні коментарів на сторінках клубу в соціальних мережах. Усі вони хвалили Луніна за вдалу гру.
Свій наступний поєдинок "Реал" проведе у рамках іспанської Ла-Ліги проти "Валенсії" у суботу, 11 листопада. Не виключено, що Лунін знову вийде в основному складі "королівського клубу".
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