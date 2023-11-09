Реал відмовився від трансферу Мбаппе — названо три причини

Кіліан Мбаппе засмучений через поразку "ПСЖ". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Керівництво мадридського "Реала" ухвалило рішення відмовитися від трансферу Кіліана Мбаппе. "Королівський клуб" не вестиме переговори з французом навіть коли він отримає статус вільного агента.

У "Реалі" вважають недоцільним запрошувати до команди Мбаппе, повідомляє Marca.

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Чому "Реал" відмовився від Мбаппе

Мадридський клуб знайшов три причини відмовитися від трансферу Кіліана Мбаппе. Перша полягає у високій зарплаті капітана збірної Франції. Форвард отримує понад 70 млн євро на рік без урахування бонусів. Своєю чергою "Реал" хоче оптимізувати свою зарплатну відомість.

Друга причина полягає у віці Мбаппе. Мадридці вважають за краще запрошувати на "Сантьяго Бернабеу" молодих футболістів із великим потенціалом. Кіліану буде вже 25 років, коли він зможе перейти до "Реалу".

Шкриняр та Мбаппе святкують гол. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Також важливо і те, що гра Джуда Беллінгема перевершила очікування керівництва "бланкос". У Мадриді вважають, що англійський хавбек буде лідером "Реала" та зможе зберегти результативність на нинішньому рівні.

Враховуючи той факт, що немає інших клубів, які можуть дозволити собі зарплату чи трансфер Мбаппе, не виключено, що вже наступного року Кіліан продовжить контракт із "ПСЖ".

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