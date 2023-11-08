Рекорди Едерсона, Пепе та інші події дня у Лізі чемпіонів

Едерсон прибирає з поля піротехніку. Фото: REUTERS/Carl Recine

У Лізі чемпіонів продовжуються матчі четвертого туру. Донецький "Шахтар" переміг "Барселону", і це була не єдина визначна подія вечора.

Одразу кілька футболістів у цьому турі встановили рекорди, повідомляє портал Новини LIVE.

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Воротар англійського "Манчестер Сіті" та збірної Бразилії Едерсон став першим голкіпером, який досяг позначки у 50 перемог у Лізі чемпіонів. "Містяни" розгромили швейцарський "Янг Бойз" (3:0), а 30-річний воротар команди увійшов до історії.

Едерсон — восьмий воротар, якому підкорився рубіж у 50 перемог у ЛЧ. Він став першим, хто досяг його після 75 поєдинків у турнірі. Бразилець перейшов до "Ман Сіті" у 2017 році з "Бенфіки". Чотири зі своїх 50 перемог у Лізі чемпіонів він здобув у складі португальської команди.

"Боруссія" знову не пропустила у Дортмунді. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Досягнення Пепе та інші рекорди

У паралельному матчі "Порту" обіграв "Антверпен" з рахунком 2:0 і зрівнявся з "Барселоною" у турнірній таблиці групи "Н". Ветеран португальської команди Пепе забив гол на 90+1 хвилині зустрічі.

Пепе святкує гол. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Пепе став віковим автором забитого м'яча в Лізі чемпіонів. Він відзначився у віці 40 років та 254 днів. Таким чином він перевершив досягнення італійця Франческо Тотті, який забив останній гол у ЛЧ у віці 38 років та 59 днів.

Водночас "ПСЖ" вперше з 2018 року програв три виїзні матчі Ліги чемпіонів поспіль. Кіліан Мбаппе знову не забив. Дортмундська "Боруссія" обіграла "Ньюкасл" (2:0). Німецька команда не пропускала голи в останніх чотирьох домашніх матчах ЛЧ. За цей час вона зіграла з "Манчестер Сіті" (0:0), "Челсі" (1:0), "Міланом" (0:0) та "Ньюкаслом" (2:0).

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