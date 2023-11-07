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Шахтар став автором сенсації у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони

7 листопада 2023 21:41
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Шахтар став автором сенсації у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони
Данило Сікан святкує гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" став автором сенсації. Донецька команда виграла у "Барселони" важливий матч. 

Маріно Пушич змусив футбольну громадськість звернути увагу і на себе, і на гірників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перед матчем "Барселона" впевнено лідирувала у своєму квартеті, "Шахтар" займав третій рядок. "Гірники" зіграли у Гамбурзі проти каталонців без дискваліфікованого Коноплі, травмованих Бондаренка та Азарова. Центр оборони "гірників" виявився експериментальним.

Як "Шахтар" зіграв із "Барселоною"

"Шахтар" — "Барселона" — 1:0 (1:0)

Гол: Сікан, 40.

"Шахтар": Різник — Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко — Степаненко (капітан) (Назарина, 72) — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Швед, 90+7) — Сікан (Келсі, 62).

Тренер: Маріно Пушич.

"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Маркос Алонсо (Бальде, 59), Крістенсен, Араухо, Канселу — Ромеу (Педрі, 59), Гаві (Фермін, 81), Гюндоган — Рафінья (Ямал, 59), Левандовський, Ферран (Фелікс, 59).

Тренер: Хаві Ернандес.

На початку поєдинку Роберт Левандовський впав у чужому штрафному майданчику, потім ледь не обіграв воротаря "Шахтаря". Це було майже все, що "Барселона" створила у штрафному майданчику "гірників" за перші 45 хвилин.

Матвієнко проти Ромеу
Матвієнко проти Ромеу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

На оперативний простір біля протилежних воріт двічі міг вирватися Сікан. А на 13-й хвилині захисник "Шахтаря" Матвієнко підключився до атаки й зблизька пробив прямо у Тер Штегена.

Невертон
Невертон бореться із суперником. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Кульмінація тайму сталася на 40-й хвилині. Під час контратаки "гірників" Гочолейшвілі з правого флангу зробив ідеальний навіс до воріт "Барселони". Сікан у боротьбі із захисником пробив головою, м'яч по дузі залетів у кут воріт каталонців, 1:0! Форвард "Шахтаря" тоді перетворився на Сі-Кейна, а в повітрі запахло сенсацією.

Шахтар Донецьк
"Шахтар" виграв перший тайм Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

У першому таймі "Барселона" не била по воротах "Шахтаря", а одразу після перерви вона могла пропустити другий гол. Гочолеішвілі увірвався в чужий штрафний майданчик і пробив з гострого кута з-під захисника. Тер Штеген врятував "синьо-гранатових".

На 60-й хвилині "Барса" могла відігратися, але Ямал запустив м'яч над перекладиною воріт "Шахтаря". За підсумками епізоду на газоні залишилися лежати Ракицький і Степаненко, а Сікан взагалі пішов із поля через травму.

У "Барселони" на поле вийшли відразу чотири "свіжі" гравці. Каталонці почали діяти активніше. На 66-й хвилині Ямал після м'якого навісу у виконанні Педрі послав м'яч поруч зі штангою воріт Різника. Невдовзі отримав травму Степаненко. На 86-й хвилині Невертон красивим обвідним ударом під дальню штангу забив ще один гол, але його не зарахували. У момент передачі бразилець опинився у мінімальному офсайді.

Але "Шахтар" зумів протриматися до фінального свистка і набрав три важливі очки. Шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів у "гірників" різко зросли.

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