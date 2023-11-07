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Сікан забив Барселоні — Шахтар виграє

7 листопада 2023 20:38
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Сікан забив Барселоні — Шахтар виграє
Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" зумів повести у рахунку у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Даніель Сікан забив гол наприкінці першого тайму.

"Гірники" пішли на перерву за рахунку 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Барселона" вважалася фаворитом перед матчем у Гамбурзі. На початку поєдинку "синьо-гранатові" змусили нервувати вболівальників "Шахтаря", але поступово донецька команда "вирівняла" гру.

Данило Сікан
Данило Сікан забив "Барселоні". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Важливий гол "Шахтаря"

Номінальні господарі поля могли повести в рахунку ще на 13-й хвилині, але Микола Матвієнко у близькій дистанції пробив прямо у воротаря "Барселони".

Натомість на 40-й хвилині Сікан зумів шокувати тренерський штаб каталонської команди. "Гірники" провели швидку контратаку, Гойчолейшвілі точно навісив у центр чужого штрафного майданчика з флангу, і Сікан несильно і точно пробив по м'ячу головою. Футбольний снаряд дугою залетів у кут воріт Тер Штегена.

"Шахтар" виграв перший тайм у "Барселони", але попереду ще одні тяжкі 45 хвилин.

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