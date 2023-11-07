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Сикан забил Барселоне — Шахтер выигрывает

7 ноября 2023 20:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сикан забил Барселоне — Шахтер выигрывает
Игроки "Шахтера" праздную гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" сумел повести в счете в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Даниэль Сикан забил гол в конце первого тайма. 

"Горняки" ушли на перерыв при счете 1:0, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Барселона" считалась фаворитом перед матчем в Гамбурге. В начале поединка "сине-гранатовые" заставили нервничать болельщиков "Шахтера", но постепенно донецкая команда "выровняла" игру. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан забил "Барселоне". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Важный гол "Шахтера" 

Номинальные хозяева поля могли повести в счете еще на 13-й минуте, но Николай Матвиенко в близкой дистанции пробил прямо во вратаря "Барселоны". 

Зато на 40-й минуте Сикан сумел шокировать тренерский штаб каталонской команды. "Горняки" провели быструю контратаку, Гойчолейшвили точно навесил в центр чужой штрафной с фланга, и Сикан несильно и точно пробил по мячу головой. Футбольный снаряд по дуге залетел в угол ворот Тер Штегена. 

"Шахтер" выиграл первый тайм у "Барселоны", но впереди еще одни тяжелые 45 минут. 

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