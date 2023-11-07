Сикан забил Барселоне — Шахтер выигрывает

Игроки "Шахтера" праздную гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Донецкий "Шахтер" сумел повести в счете в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Даниэль Сикан забил гол в конце первого тайма.

"Горняки" ушли на перерыв при счете 1:0, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Барселона" считалась фаворитом перед матчем в Гамбурге. В начале поединка "сине-гранатовые" заставили нервничать болельщиков "Шахтера", но постепенно донецкая команда "выровняла" игру.

Даниил Сикан забил "Барселоне". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Важный гол "Шахтера"

Номинальные хозяева поля могли повести в счете еще на 13-й минуте, но Николай Матвиенко в близкой дистанции пробил прямо во вратаря "Барселоны".

Зато на 40-й минуте Сикан сумел шокировать тренерский штаб каталонской команды. "Горняки" провели быструю контратаку, Гойчолейшвили точно навесил в центр чужой штрафной с фланга, и Сикан несильно и точно пробил по мячу головой. Футбольный снаряд по дуге залетел в угол ворот Тер Штегена.

"Шахтер" выиграл первый тайм у "Барселоны", но впереди еще одни тяжелые 45 минут.

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