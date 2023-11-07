Шахтер стал автором сенсации в матче Лиги чемпионов против Барселоны

Даниил Сикан празднует гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" стал автором сенсации. Донецкая команда выиграла у "Барселоны" важный матч.

Марино Пушич заставил футбольную общественности обратить внимание и на себя, и на "горняков", сообщает портал Новини.LIVE.

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Перед матчем "Барселона" уверенно лидировала в своем квартете, "Шахтер" занимал третью строчку. "Горняки" сыграли в Гамбурге против каталонцев без дисквалифицированного Конопли, травмированных Бондаренко и Азарова. Центр обороны "горняков" получил экспериментальным.

Как "Шахтер" сыграл с "Барселоной"

"Шахтер" — "Барселона" — 1:0 (1:0)

Гол: Сикан, 40.

"Шахтер": Ризнык — Гочолейшвили, Бондар, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко (капитан) (Назарина, 72) — Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон (Швед, 90+7) — Сикан (Келси, 62).

Тренер: Марино Пушич.

"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Маркос Алонсо (Бальде, 59), Кристенсен, Араухо, Канселу — Ромеу (Педри, 59), Гави (Фермин, 81), Гюндоган — Рафинья (Ямал, 59), Левандовский, Ферран (Феликс, 59).

Тренер: Хави Эрнандес.

В начале поединка Роберт Левандовский упал в чужой штрафной, затем едва не обыграл вратаря "Шахтера". Это было почти все, что "Барселона" создала в штрафной "горняков" за первые 45 минут.

Матвиенко против Ромеу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Зато на оперативный простор у противоположных ворот дважды мог вырваться Сикан. А на 13-й минуте защитник "Шахтера" Матвиенко подключился к атаке и с близкого расстояния пробил прямо в Тер Штегена.

Невертон борется с соперником. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Кульминация тайма произошла на 40-й минуте. Во время контратаки "горняков" Гочолейшвили с правого фланга сделал идеальный навес к воротам "Барселоны". Сикан в борьбе с защитником пробил головой, мяч по дуге залетел в угол ворот каталонцев, 1:0! Форвард "Шахтера" в том моменте превратился в Си-Кейна, а в воздухе запахло сенсацией.

"Шахтер" выиграл первый тайм. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

В первом тайме "Барселона" не била по воротам "Шахтера", а сразу после перерыва она могла пропустить второй гол. Гочолеишвили ворвался в чужую штрафную и пробил с острого угла из-под защитника. Тер Штеген спас "сине-гранатовых".

На 60-й минуте "Барса" могла отыграться, но Ямал запустил мяч над перекладиной ворот "Шахтера". По итогам эпизода на газоне остались лежать Ракицкий и Степаненко, а Сикан и вовсе ушел с поля из-за травмы.

У "Барселоны" на поле вышли сразу четыре "свежих" игрока. Каталонцы начали действовать более активно. На 66-й минуте Ямал после мягкого навеса в исполнении Педри послал мяч рядом со штангой ворот Ризныка. Вскоре получил травму Степаненко. На 86-й минуте Невертон красивым обводящий ударом под дальнюю штангу забил еще один гол, но его не засчитали. В момент передачи бразилец оказался в минимальном офсайде.

Но "Шахтер" сумел продержаться до финального свистка и набрал три важных очка. Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у "горняков" резко выросли.

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