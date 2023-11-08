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Рекорды Эдерсона, Пепе и другие события дня в Лиге чемпионов

8 ноября 2023 11:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рекорды Эдерсона, Пепе и другие события дня в Лиге чемпионов
Эдерсон убирает с поля пиротехнику. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Лиге чемпионов продолжаются матчи четвертого тура. Донецкий "Шахтер" победил "Барселону", и это было не единственное знаменательное событие вечера. 

Сразу несколько футболистов в этом туре установили рекорды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Вратарь английского "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон стал первым голкипером, который достиг отметки в 50 побед в Лиге чемпионов. "Горожане" разгромили швейцарский "Янг Бойз" (3:0), а 30-летний вратарь команды вошел в историю. 

Эдерсон — восьмой вратарь, которому покорился рубеж в 50 побед в ЛЧ. Он стал первым, кто достиг его после 75 поединков в турнире. Бразилец перешел в "Ман Сити" в 2017 году из "Бенфики". Четыре из своих 50 побед в Лиге чемпионов он одержал в составе португальской команды. 

Боруссия Дортмунд
"Боруссия" снова не пропустила в Дортмунде. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Достижение Пепе и другие рекорды 

В параллельном матче "Порту" обыграл "Антверпен" со счетом 2:0 и сравнялся с "Барселоной" в турнирной таблице группы "Н". Ветеран португальской команды Пепе забил гол на 90+1 минуте встречи. 

Пепе
Пепе празднует гол. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Пепе стал самым возрастным автором забитого мяча в Лиге чемпионов. Он отличился в возрасте 40 лет и 254 дней. Таким образом он превзошел достижение итальянца Франческо Тотти, который забил последний гол в ЛЧ в возрасте 38 лет и 59 дней. 

Одновременно с этим "ПСЖ" впервые с 2018 года проиграл три выездных матча Лиги чемпионов подряд. Килиан Мбаппе снова не забил. Дортмундская "Боруссия" обыграла "Ньюкасл" (2:0). Немецкая команда не пропускала голы в последних четырех домашних матчах ЛЧ. За это время она сыграла с "Манчестер Сити" (0:0), "Челси" (1:0), "Миланом" (0:0) и "Ньюкаслом" (2:0). 

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