Сидорчук розповів, чому Буяльський вирішив залишитись у Динамо

Віталій Буяльський у ролі капітана "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук розповів, чому Віталій Буяльський розкритикував "Динамо". Футболіст бельгійського "Вестерло" пояснив мотиви капітана київської команди.

Буяльський має право говорити про те, що думає, повідомив Сидорчук в інтерв'ю SportArena.

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За останні тижні капітан "Динамо" Віталій Буяльський декілька разів критикував команду через відсутність результату. У жовтні "біло-сині" двічі програли та один раз зіграли внічию. Листопад столичний клуб розпочав із поразки від "Шахтаря".

Сидорчук відповідає на запитання про Буяльського. Скриншот YouTube

Сидорчук розповів правду про Буяльського

Колишній футболіст "біло-синіх" згадав, що у минулому саме Буяльського найчастіше звинувачували у невдачах команди. Для вболівальників Віталій є символом "Динамо", а тому його гру оцінюють критичніше, ніж виступ багатьох інших футболістів.

Буяльський у грі проти "Колоса". Фото: пресслужба "Динамо"

Сидорчук п'ять років прожив із Буяльським в одному номері на клубній базі. Сергій запевнив, що для Віталія емблема "Динамо" завжди мала велике значення. Капітан "біло-синіх" завжди мріяв грати у київській команді.

"Ми часто обговорювали минулі матчі "Динамо". Для Буяльського ця команда завжди була немов космос. Він мріяв тренуватися, потрапляти в заявку. Нічого з того часу не змінилося. Буяльський бачить, що та планка, яку він колись встановив для себе, є недосяжною для партнерів по команді. Через це він нервує", — розповів Сергій Сидорчук.

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