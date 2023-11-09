Сидорчук розповів, чому Буяльський вирішив залишитись у Динамо
Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук розповів, чому Віталій Буяльський розкритикував "Динамо". Футболіст бельгійського "Вестерло" пояснив мотиви капітана київської команди.
Буяльський має право говорити про те, що думає, повідомив Сидорчук в інтерв'ю SportArena.
За останні тижні капітан "Динамо" Віталій Буяльський декілька разів критикував команду через відсутність результату. У жовтні "біло-сині" двічі програли та один раз зіграли внічию. Листопад столичний клуб розпочав із поразки від "Шахтаря".
Сидорчук розповів правду про Буяльського
Колишній футболіст "біло-синіх" згадав, що у минулому саме Буяльського найчастіше звинувачували у невдачах команди. Для вболівальників Віталій є символом "Динамо", а тому його гру оцінюють критичніше, ніж виступ багатьох інших футболістів.
Сидорчук п'ять років прожив із Буяльським в одному номері на клубній базі. Сергій запевнив, що для Віталія емблема "Динамо" завжди мала велике значення. Капітан "біло-синіх" завжди мріяв грати у київській команді.
"Ми часто обговорювали минулі матчі "Динамо". Для Буяльського ця команда завжди була немов космос. Він мріяв тренуватися, потрапляти в заявку. Нічого з того часу не змінилося. Буяльський бачить, що та планка, яку він колись встановив для себе, є недосяжною для партнерів по команді. Через це він нервує", — розповів Сергій Сидорчук.
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