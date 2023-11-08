Ребров вніс зміни до складу збірної України перед матчем із Італією

Сікан у боротьбі з Крістенсеном. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розширив заявку національної команди на визначальний матч відбору на Євро-2024. Наставник вніс до списку ще двох гравців, які зможуть вийти на поле у поєдинку з Італією.

Форварда Данила Сікана і захисника Максима Таловєрова викликали в табір національної команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Ребров у компанії Ярмоленка та Буяльського. Скриншот 2+2

Нові гравці у збірній України

Поєдинок проти "скуадри адзурри" відбудеться 20 листопада. За кілька днів до цього підопічні Сергія Реброва зіграють товариський матч проти польської "Лехії". І 16 листопада на поле можуть вийти два нові гравці.

Максим Таловєров виборює м'яч. Фото: instagram.com/tal.04/

Щоправда, щодо Данила Сікана це твердження лише є вірним лише частково. Він дебютував у національній команді ще у 2021 році й з того часу забив один гол у шести поєдинках. Але форвард "Шахтаря" поки що не частий гість у лазері збірної України.

Другим новачком став захисник австрійського ЛАСКа Максим Таловєров. Він був одним із лідерів команди Руслана Ротаня на молодіжному Євро-2023. Раніше він не викликався до основної національної збірної.

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