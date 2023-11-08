Судаков розповів, хто із Шахтаря вирушив на фронт

Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Хавбек донецького "Шахтаря" Георгій Судаков допоміг своїй команді обіграти "Барселону" у Лізі чемпіонів. Лідера "гірників" було визнано "Гравцем матчу" за версією УЄФА.

Після гри Судаков розповів про те, як на футболістів "Шахтаря" вплинули бойові дії в Україні, повідомляє The Telegraph.

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Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков опинився у центрі уваги іноземних журналістів після перемоги над "Барселоною" (1:0). Українець відповів на запитання не лише про футбольний поєдинок, а й про бойові дії на батьківщині.

Судаков нагадав про Сегеду

Хавбек "гірників" заявив представникам преси, що війна вплинула на всіх без винятку українців. Вона торкнулася багатьох представників "Шахтаря". Судаков розповів, що майже у кожного жителя країни воює хтось із їхніх рідних, близьких та друзів.

"Мій колишній партнер з академії пішов на війну. Йому 19 років, він кинув футбол і добровільно пішов до армії. Його звуть Володимир Сегеда, грав на позиції воротаря в U-19. Зараз він відновлюється після поранення, ми спілкуємося", — розповів Георгій Судаков.

Володимир Сегеда на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Володимир Сегеда народився в Луганську. У 2014 році його родина переїхала до Сум. Хлопець займався кількома видами спорту, але вибрав футбол. На Володимира звернули увагу скаути "Шахтаря" та зарахували до донецького клубу. Сегеду залучали до матчів U-19.

З початком повномасштабного вторгнення росіян "Шахтар" евакуював гравців академії за кордоном. Але Сегеда ухвалив рішення повернутися в Україну і добровільно пішов до армії.

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