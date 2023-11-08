Судаков рассказал, кто из Шахтера отправился на фронт

Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков помог своей команде обыграть "Барселону" в Лиге чемпионов. Лидер "горняков" был признан "Игроком матча" по версии УЕФА.

После игры Судаков рассказал про то, как на футболистов "Шахтера" повлияли боевые действия в Украине, сообщает The Telegraph.

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков оказался в центре внимания иностранных журналистов после победы над "Барселоной" (1:0). Украинец ответил на вопросы не только о футбольном поединке, но и о боевых действиях на родине.

Судаков напомнил о Сегеде

Хавбек "горняков" заявил представителям прессы, что война повлияла на всех без исключения украинцев. Она коснулась многих представителей "Шахтера". Судаков рассказал, что почти у каждого жителя страны воюет кто-то из родных, близких и друзей.

"Мой бывший партнер по академии пошел на войну. Ему 19 лет, он бросил футбол и добровольно ушел в армию. Его зовут Владимир Сегеда, играл на позиции вратаря в U-19. Сейчас он восстанавливается после ранения, мы общаемся", — рассказал Георгий Судаков.

Владимир Сегеда на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Владимиро Сегеда родился в Луганске. В 2014 году его семья переехала в Сумы. Юноша занимался несколькими видами спорта, но выбрал футбол. На Владимира обратили внимание скауты "Шахтера" и зачислили в донецкий клуб. Сегеду привлекали к матчам U-19.

С началом полномасштабного вторжения россиян "Шахтер" эвакуировал игроков академии за границу. Но Сегеда принял решение вернуться в Украину и добровольно ушел в армию.

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