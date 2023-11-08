Ребров внес изменения в состав сборной Украины перед матчем с Италией

Сикан в борьбе с Кристенсеном. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров расширил заявку национальной команды на решающий матч отбора на Евро-2024. Наставник внес в список еще двух игроков, которые смогут выйти на поле в поединке с Италией.

Форвард Даниил Сикан и защитник Максим Таловеров вызваны в лагерь национальной команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Ребров в компании Ярмоленко и Буяльского. Скриншот 2+2

Новые игроки в сборной Украины

Поединок против "скуадры адзурры" состоится 20 ноября. За несколько дней до этого подопечные Сергея Реброва сыграют товарищеский матч против польской "Лехии". И 16 ноября на поле могут выйти два новых игрока.

Максим Таловеров борется за мяч. Фото: instagram.com/tal.04/

Правда, в отношении Даниила Сикана это утверждение лишь является верным только отчасти. Он дебютировал в национальной команде еще в 2021 году и с тех пор забил один гол в шести поединках. Но форвард "Шахтера" пока не частый гость в лазере сборной Украины.

Вторым новичком стал защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров. Он был одним из лидеров команды Руслана Ротаня на молодежном Евро-2023. Ранее он не вызывался в основную национальную сборную.

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