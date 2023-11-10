Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу
Каталонская "Жирона" готовится к серьезным изменениям в составе. Во время ближайшего трансферного окна команда Мичела хочет активно поработать на рынке футболистов.
"Жирона" может вернуть одного из своих недавних лидеров, сообщает Mundo Deportivo.
В турнирной таблице чемпионата Испании по футболу до сих пор лидирует "Жирона". Каталонская команда стала одним из открытий сезона. Несмотря на разгромное поражение в матче с мадридским "Реалом", подопечные Мичела остаются на вершине турнирки.
Возвращение Ромеу и продажа Цыганкова
Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель прокомментировал планы клуба по работе на трансферном рынке. Уже в январе каталонцы могут вернуть Ориоля Ромеу, которому не удалось закрепиться в основном составе "Барселоны".
"Это была бы отличная возможность для "Жироны". Мы хотим вернуть Ориоля. Будет очень сложно, но ситуация вполне рабочая. Он сможет сделать нашу команду более сильной", — рассказал Кике Карсель.
Также Карсель подтвердил интерес других клубов к Виктору Цыганкову. Полузащитник сборной Украины за последний год привлек к себе внимание со стороны известных команд из Италии, Англии и Германии. В "Жироне" сообщили, что могут отпустить хавбека только в случае, если получат выгодное предложение. Такой трансфер не является невозможным.
Слухи об интересе мадридского "Атлетико" к Артему Довбику спортивный директор "Жироны" не стал комментировать.
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