Попов перейдет из Динамо в один из итальянских клубов

Денис Попов в борьбе с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов может продолжить нынешний сезон в другой команде. Футболистом все еще интересуются европейские клубы.

Попов набрал хорошую форму и вернулся в основу "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

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Во время зимнего трансферного окна-2024 киевское "Динамо" продаст сразу несколько игроков. Одним из них может стать Денис Попов. Контракт защитника с клубом действует до лета 2025 года, однако "бело-синие" отпустят его, если получат хорошее предложение.

Денис Попов в основе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Куда может уйти Попов

В услугах 24-летнего украинского защитника заинтересована "Фиорентина". Команда Винченцо Итальяно в нынешнем сезоне пропускает слишком много голов. Руководство клуба собирается исправить ситуацию с помощью приглашения нескольких защитников. Одним из них может стать Денис Попов.

"Фиорентина" хочет уже в январе 2024 года взять украинца в аренду сроком до конца сезона. Если Попов проявит себя в итальянской Серии А, ему предложат постоянный контракт. "Динамо" получит за своего футболиста 2,5 млн евро. Киевский клуб не будет удерживать игрока.

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