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Попов перейдет из Динамо в один из итальянских клубов

10 ноября 2023 09:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Попов перейдет из Динамо в один из итальянских клубов
Денис Попов в борьбе с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов может продолжить нынешний сезон в другой команде. Футболистом все еще интересуются европейские клубы. 

Попов набрал хорошую форму и вернулся в основу "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato

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Во время зимнего трансферного окна-2024 киевское "Динамо" продаст сразу несколько игроков. Одним из них может стать Денис Попов. Контракт защитника с клубом действует до лета 2025 года, однако "бело-синие" отпустят его, если получат хорошее предложение. 

Денис Попов
Денис Попов в основе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба 

Куда может уйти Попов 

В услугах 24-летнего украинского защитника заинтересована "Фиорентина". Команда Винченцо Итальяно в нынешнем сезоне пропускает слишком много голов. Руководство клуба собирается исправить ситуацию с помощью приглашения нескольких защитников. Одним из них может стать Денис Попов. 

"Фиорентина" хочет уже в январе 2024 года взять украинца в аренду сроком до конца сезона. Если Попов проявит себя в итальянской Серии А, ему предложат постоянный контракт. "Динамо" получит за своего футболиста 2,5 млн евро. Киевский клуб не будет удерживать игрока. 

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