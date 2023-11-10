Зоря звільняє Кривенцова після поразки у Лізі Конференцій
Керівництво луганської "Зорі" ухвалило рішення достроково відправити у відставку головного тренера команди Валерія Кривенцова. Це сталося після поразки команди від ізраїльського "Маккабі" у Лізі Конференцій.
"Зоря" пропустила три голи у першому таймі й відповіла на це лише одним м'ячем, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".
Головний тренер "Зорі" Валерій Кривенцов найближчим часом залишить цю посаду. Його команда програла "Маккабі" з Тель-Авіва (1:3) у четвертому турі групового етапу Ліги конференцій.
Хто замінить Кривенцова у "Зорі"
До поєдинку 14-го туру української Прем'єр-ліги луганську команду готуватиме Младен Бартулович, який працює у тренерському штабі Валерія Кривенцова. Суперником "Зорі" стане ЛНЗ. Луганчани посідають 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ.
Сам Валерій Кривенцов прийшов у "Зорю" кілька місяців тому. Він замінив Ненада Лалатовича. Кривенцов на чолі "Зорі" одинадцять матчів, у яких здобув три перемоги за п'яти поразок.
Луганчани можуть стати першою командою в УПЛ, яка цього сезону двічі поміняла тренера.
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