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Зоря звільняє Кривенцова після поразки у Лізі Конференцій

10 листопада 2023 09:57
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Зоря звільняє Кривенцова після поразки у Лізі Конференцій
Валерій Кривенцов відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво луганської "Зорі" ухвалило рішення достроково відправити у відставку головного тренера команди Валерія Кривенцова. Це сталося після поразки команди від ізраїльського "Маккабі" у Лізі Конференцій.

"Зоря" пропустила три голи у першому таймі й відповіла на це лише одним м'ячем, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Головний тренер "Зорі" Валерій Кривенцов найближчим часом залишить цю посаду. Його команда програла "Маккабі" з Тель-Авіва (1:3) у четвертому турі групового етапу Ліги конференцій.

Валерій Кривенцов
Валерій Кривенцов перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Хто замінить Кривенцова у "Зорі"

До поєдинку 14-го туру української Прем'єр-ліги луганську команду готуватиме Младен Бартулович, який працює у тренерському штабі Валерія Кривенцова. Суперником "Зорі" стане ЛНЗ. Луганчани посідають 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Младен Бартулович
Младен Бартулович у "Зорі". Фото: instagram.com/mbartul11/

Сам Валерій Кривенцов прийшов у "Зорю" кілька місяців тому. Він замінив Ненада Лалатовича. Кривенцов на чолі "Зорі" одинадцять матчів, у яких здобув три перемоги за п'яти поразок.

Луганчани можуть стати першою командою в УПЛ, яка цього сезону двічі поміняла тренера.

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