Заря увольняет Кривенцова после поражения в Лиге Конференций
Руководство луганской "Зари" приняло решение досрочно отправить в отставку главного тренера команды Валерия Кривенцова. Это произошло после поражения команды от израильского "Маккаби" в Лиге Конференций.
"Заря" пропустила три гола в первом тайме и ответила на это только одним мячом, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов в ближайшее время покинет этот пост. Его команда проиграла "Маккаби" из Тель-Авива (1:3) в четвертом туре группового этапа Лиги конференций.
Кто заменит Кривенцова в "Заре"
К поединку 14-го тура украинской Премьер-лиги луганскую команду будет готовить Младен Бартулович, который работает в тренерском штабе Валерия Кривенцова. Соперником "Зари" станет ЛНЗ. Луганчане занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ.
Сам Валерий Кривенцов пришел в "Зарю" несколько месяцев назад. Он заменил Ненада Лалатовича. Кривенцов во главе "Зари" одиннадцать матчей, в которых одержал три победы при пяти поражениях.
Луганчане могут стать первой командой в УПЛ, которая в этом сезоне дважды поменяла тренера.
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