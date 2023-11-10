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Заря увольняет Кривенцова после поражения в Лиге Конференций

10 ноября 2023 09:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Заря увольняет Кривенцова после поражения в Лиге Конференций
Валерий Кривенцов отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство луганской "Зари" приняло решение досрочно отправить в отставку главного тренера команды Валерия Кривенцова. Это произошло после поражения команды от израильского "Маккаби" в Лиге Конференций. 

"Заря" пропустила три гола в первом тайме и ответила на это только одним мячом, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов в ближайшее время покинет этот пост. Его команда проиграла "Маккаби" из Тель-Авива (1:3) в четвертом туре группового этапа Лиги конференций.

Валерий Кривенцов
Валерий Кривенцов перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Кто заменит Кривенцова в "Заре" 

К поединку 14-го тура украинской Премьер-лиги луганскую команду будет готовить Младен Бартулович, который работает в тренерском штабе Валерия Кривенцова. Соперником "Зари" станет ЛНЗ. Луганчане занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ. 

Младен Бартулович
Младен Бартулович в "Заре". Фото: instagram.com/mbartul11/

Сам Валерий Кривенцов пришел в "Зарю" несколько месяцев назад. Он заменил Ненада Лалатовича. Кривенцов во главе "Зари" одиннадцать матчей, в которых одержал три победы при пяти поражениях. 

Луганчане могут стать первой командой в УПЛ, которая в этом сезоне дважды поменяла тренера. 

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