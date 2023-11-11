Лунін став ціллю трьох найсильніших клубів Німеччини

Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina

Влітку 2024 року у голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна завершиться контракт з клубом. Це робить українця цікавою опцією на ринку вільних агентів.

За інформацією видання Sport.es, на українця вже чекають три німецькі топові клуби.

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Зазначимо, раніше Лунін потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів після того, як через травму Кепи Аррісабалаги вийшов на матч проти "Браги".

Лунін став ціллю для топових клубів

За інформацією джерел, Луніна хочуть підписати мюнхенська "Баварія", дортмундська "Борусія" та леверкузенський "Байєр".

У мюнхенському клубі Лунін може замінити Мануеля Нойєра, якому вже 37 років.

Зазначимо, що на рішення Луніна вплинула недовіра головного тренера Карло Анчелотті, який після травми Тібо Куртуа не дав шансу українцю. Натомість клуб взяв в оренду Кепу Аррісабалагу.

Через відсутність ігрового часу Лунін прийняв рішення покинути команду після завершення контракту. Наразі футболістом цікавляться клуби із чемпіонатів Німеччини, Англії та Іспанії.

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