Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін став ціллю трьох найсильніших клубів Німеччини arrow

Лунін став ціллю трьох найсильніших клубів Німеччини

11 листопада 2023 08:21
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунін став ціллю трьох найсильніших клубів Німеччини
Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Влітку 2024 року у голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна завершиться контракт з клубом. Це робить українця цікавою опцією на ринку вільних агентів.

За інформацією видання Sport.es, на українця вже чекають три німецькі топові клуби.

Читайте також:

Зазначимо, раніше Лунін потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів після того, як через травму Кепи Аррісабалаги вийшов на матч проти "Браги".

Лунін став ціллю для топових клубів

За інформацією джерел, Луніна хочуть підписати мюнхенська "Баварія", дортмундська "Борусія" та леверкузенський "Байєр".

У мюнхенському клубі Лунін може замінити Мануеля Нойєра, якому вже 37 років.

Зазначимо, що на рішення Луніна вплинула недовіра головного тренера Карло Анчелотті, який після травми Тібо Куртуа не дав шансу українцю. Натомість клуб взяв в оренду Кепу Аррісабалагу.

Через відсутність ігрового часу Лунін прийняв рішення покинути команду після завершення контракту. Наразі футболістом цікавляться клуби із чемпіонатів Німеччини, Англії та Іспанії.

Нагадаємо, Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів.

"Жирона" продасть Циганкова та поверне Ромеу.

Колишня подруга Неймара померла після косметичної операції.

Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року.

Вусик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

12:27 Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою

Актуальне по темі