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Лунін зіграє проти Яремчука — Анчелотті прояснив долю голкіпера

10 листопада 2023 17:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін зіграє проти Яремчука — Анчелотті прояснив долю голкіпера
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мадридського "Реалу" Карло Анчелотті підтвердив, що Андрій Лунін знову вийде на поле в основному складі команди. "Королівський клуб" протистоятиме "Валенсії".

Лунін зіграє проти партнера зі збірної України Яремчука, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

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Мадридський "Реал" у суботу, 11 листопада, зіграє на "Сантьяго Бернабеу" проти "Валенсії" в рамках 13 туру іспанської Ла-Ліги. Українець Андрій Лунін вийде на поле у стартовому складі "королівського клубу".

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Анчелотті не має вибору

Два воротарі "Реала" — Кепа і Тібо Куртуа — травмовані. Своєю чергою, Лунін провів хороший матч у Лізі чемпіонів, відбив пенальті та отримав захоплені відгуки від експертів та вболівальників.

Українець знову став першим вибором Карло Анчелотті на позицію воротаря. Наставник "Реалу" підтвердив це на пресконференції. Він довіряє Андрію Луніну і не сумнівається, що голкіпер виправдає цю довіру.

Андрій Лунін зустрінеться на полі із Романом Яремчуком, який є запасним форвардом "Валенсії". Мадридський "Реал" перед стартом матчів туру посідає друге місце у турнірній таблиці. Столична команда відстає від "Жирони" на два очки. "Валенсія" займає восьму сходинку.

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