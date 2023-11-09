Дружина Луніна чітко відповіла, чи залишиться він у Реалі

Лунін зі своєю дружиною Анастасією. Фото: Instagram

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін остаточно ухвалив рішення про своє майбутнє в клубі. Недовіра від головного тренера Карло Анчелотті стала вирішальним фактором.

Інформацією щодо рішення футболіста в Instagram поділилася його дружина Анастасія.

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Зазначимо, що на початку сезону важку травму отримав основний голкіпер Тібо Куртуа. Здавалось, його замінити мав Лунін, але головний тренер став ініціатором пошуку нового воротаря, яким став орендований у "Челсі" Кепа Аррісабалага.

У Луніна останній рік за контрактом

За інформацією дружини Луніна, голкіпер вирішив знайти собі нову команду після закінчення контракту влітку 2024 року. Українець хоче в клуб, де отримає статус основного голкіпера.

"Якщо буде клуб, який дасть йому грати, я думаю, ми покинемо клуб", — написала Анастасія.

Публікація дружини Луніна в Instagram. Фото: скріншот

Зазначимо, що 8 листопада через травму Кепи Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" на матч групового етапу Ліги чемпіонів з "Брагою" та на початку гри відбив пенальті. Загалом, Андрій став одним із кращих гравців матчу, а "вершкові" перемогли з рахунком 3:0.

Через травму Аррісабалаги Лунін може зіграти у наступних 2-3 матчах.

Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

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