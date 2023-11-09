Дружина Луніна чітко відповіла, чи залишиться він у Реалі
Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін остаточно ухвалив рішення про своє майбутнє в клубі. Недовіра від головного тренера Карло Анчелотті стала вирішальним фактором.
Інформацією щодо рішення футболіста в Instagram поділилася його дружина Анастасія.
Зазначимо, що на початку сезону важку травму отримав основний голкіпер Тібо Куртуа. Здавалось, його замінити мав Лунін, але головний тренер став ініціатором пошуку нового воротаря, яким став орендований у "Челсі" Кепа Аррісабалага.
У Луніна останній рік за контрактом
За інформацією дружини Луніна, голкіпер вирішив знайти собі нову команду після закінчення контракту влітку 2024 року. Українець хоче в клуб, де отримає статус основного голкіпера.
"Якщо буде клуб, який дасть йому грати, я думаю, ми покинемо клуб", — написала Анастасія.
Зазначимо, що 8 листопада через травму Кепи Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" на матч групового етапу Ліги чемпіонів з "Брагою" та на початку гри відбив пенальті. Загалом, Андрій став одним із кращих гравців матчу, а "вершкові" перемогли з рахунком 3:0.
Через травму Аррісабалаги Лунін може зіграти у наступних 2-3 матчах.
Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.
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